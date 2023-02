Suicide Squad: Kill the Justice League ist immer online

Auch wenn man alleine spielen möchte, für Suicide Squad: Kill the Justice League ist eine dauerhafte Internet-Verbindung notwendig.

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint für PS5, Xbox Series X und PC. (C) DC

Suicide Squad: Kill the Justice League Fakten

Suicide Squad: Kill the Justice League wurde beim PlayStation State of Play genauer vorgestellt. Dabei haben wir einige Informationen über Action-Adventure-Spiel von Rocksteady Studios erfahren. Fast zeitgleich wurden die FAQ zum Spiel online gestellt, wobei einige Informationen neu enthüllt wurden.

Ein Thema ist: das Spiel ist dauerhaft online. Suicide Squad: Kill the Justice League benötigt also eine dauerhafte Internet-Verbindung, auch wenn man alleine spielt. Generell scheint der Titel einen großen Fokus auf seine Online-Nutzung zu haben. Das FAQ enthüllte auch, dass das Team plant, eine Reihe von Post-Launch-Updates zu veröffentlichen, die neue Charaktere und sogar erweiterte Geschichten enthalten werden. Ein Battle Pass wurde ebenfalls bestätigt, ebenso wie Ingame-Käufe.

Suicide Squad: Kill the Justice League wird auch nach Release Inhalte bringen

Auch nach der Veröffentlichung wird es Geschichten mit “neuen Missionen und erwerbbaren Charakteren” geben, die kostenlos erhältlich sind. Als Spieler schlüpft man in die Rolle der Suicide Squad-Mitglieder Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark. Welche weiteren Charaktere später hinzugefügt werden ist fraglich.

“Suicide Squad: Kill the Justice League wird nach der Veröffentlichung ein rein kosmetisches Battle-Pass-System haben, um neue Outfits, Emotes und andere Gegenstände zu verdienen, um spielbare Charaktere anzupassen. Für jeden Battle Pass stehen allen Suicide Squad: Kill the Justice League-Spielern kostenlose Stufen zur Verfügung, zusammen mit Premium-Stufen, die über einen optionalen Kauf im Spiel verfügbar sein werden. Alle Battle-Pass-Gegenstände sind kosmetisch und wirken sich in keiner Weise auf das Gameplay aus”, so die FAQ.

Das Action-Adventure-Spiel von Rocksteady wird kosmetische Gegenstände zum optionalen Kauf im Spiel zur Verfügung stellen, mit denen spielbare Charaktere angepasst werden können. “Jeder Nur-Kosmetik-Kampfpass wird auch Premium-Stufen haben, die über einen optionalen Kauf im Spiel verfügbar sein werden. Alle Käufe im Spiel sind vollkommen optional und haben keinen Einfluss auf das Gameplay”, so der Entwickler weiter.

Keine Lootboxen

Die positive Nachricht: es wird keine Lootboxen in Suicide Squad: Kill the Justice League geben. Also solltest du dir an dieser Stelle Sorgen gemacht haben.

Ein weiteres Detail, dass enthüllt wurde: der Titel wird eine Bildrate von 60 FPS auf PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S anstreben. Es gibt zwar keine Details über die konkrete Auflösung, aber wahrscheinlich ist es eine Mischung aus Upscaling auf 4K.

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint weltweit am 26. Mai 2023. Das Spiel bietet Ko-Op-Spaß für bis zu 4 Spieler. Bereits enthüllt wurde wie Batman im Titel aussehen wird.