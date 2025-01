PlayStation Plus Gratis Spiele im Januar 2025: Diese Games gibt es zum Jahresstart

Die PS Plus Games im Januar 2025 bieten dir Action, Geschwindigkeit und ein bisschen philosophischen Wahnsinn. Ab dem 7. Januar können Mitglieder von PlayStation Plus Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered und The Stanley Parable: Ultra Deluxe kostenlos herunterladen. Das sind die PlayStation Plus Gratis Spiele im Januar 2025.

Hier erfährst du alles, was du über die drei Highlights wissen musst.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)

Spiele allein oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern

Erkunde die offene Welt von Metropolis mit einzigartigen Charakter-Fähigkeiten

Bekämpfe DC-Helden, während explosive Implantate deine Loyalität sichern

Hast du jemals davon geträumt, die Justice League zu besiegen? Dieses actiongeladene Spiel von Rocksteady Studios, den Machern der Batman: Arkham-Serie, gibt dir genau diese Chance. In einer offenen Welt voller Chaos übernimmst du die Kontrolle über Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark. Jeder Charakter bietet einzigartige Fähigkeiten, mit denen du die dynamische Metropole Metropolis erkunden kannst. Ob alleine oder im Multiplayer-Modus, deine Mission ist klar: rette die Stadt, indem du ihre einstigen Helden bekämpfst.

Im DailyGame-Test zu Suicide Squad: Kill the Justice League ist das Spiel bei Lukas nicht gut davongekommen. Er vergab „nur“ eine 4/10! Ob es eine Bereicherung für die PlayStation Plus Gratis Spiele im Januar 2025 ist könnt ihr nun selbst „kostenlos“ feststellen.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4)

Spiele als Cop oder Racer in spannenden Verfolgungsjagden

Genieß verbesserte Grafik und alle DLCs der Originalversion

Cross-Plattform-Multiplayer mit Autolog sorgt für ständige Wettbewerbe

Spüre den Adrenalinkick, wenn du entweder als Cop für Recht und Ordnung sorgst oder als Gesetzesbrecher der Polizei entkommst. Need for Speed Hot Pursuit Remastered bringt dir das ultimative Rennspiel-Erlebnis – mit hochleistungsfähigen Autos, taktischen Waffen und einer nahtlosen Multiplayer-Erfahrung über alle Plattformen hinweg. Die überarbeitete Grafik und alle DLCs sorgen für stundenlangen Spaß.

Im DailyGame-Test zu Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sprach Manuel über ein unkompliziertes, schnelles Rennspiel, welche Fans und Gelegenheitszocker gleichermaßen abholt. Leider gibt es keine wählbaren Schwierigkeitsstufen

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4/PS5)

Erweiterte Version des Kult-Indies mit neuen Inhalten und Entscheidungen

Humorvolle Erkundung mit Kevan Brightings unverwechselbarer Erzählerstimme

Verbesserte Grafik und Barrierefreiheitsoptionen wie Farbblind-Unterstützung

In diesem einzigartigen Indie-Titel tauchst du in eine tiefgründige und oft bizarre Welt ein. The Stanley Parable: Ultra Deluxe erweitert das gefeierte Original von 2013 mit neuen Inhalten, Entscheidungen und Geheimnissen. Begleitet von der markanten Stimme von Kevan Brighting erkundest du eine Welt, die sowohl humorvoll als auch zum Nachdenken anregend ist. Mit verbesserten Grafiken und neuen Barrierefreiheits-Optionen wie Farbblind-Unterstützung und Inhaltswarnungen ist dieses Spiel ein absolutes Muss für alle, die eine außergewöhnliche Spielerfahrung suchen.

Auf Metacritic.com hält der Titel eine satte 90/100 bei 16 Fachkritiken. 440 Nutzer gaben dem Titel einen Gesamtscore von 8,3 von 10.

Wann kannst du die PlayStation Plus Gratis Spiele im Januar 2025 herunterladen?

Alle drei Titel stehen dir vom 7. Januar bis zum 3. Februar 2025 zur Verfügung. Verpasse nicht die Chance, diese Spiele zu deiner Bibliothek hinzuzufügen und dein Gaming-Jahr zu starten.

PlayStation Plus bietet drei Tarife:

Essential: Monatliche Spiele, Online-Multiplayer und Rabatte (ab 6 € im Monat). Extra: Zusätzlicher Zugriff auf einen großen Spielekatalog (ab 11 € im Monat). Premium: Plus Klassiker-Katalog, Spieltests und Cloud-Streaming (ab 13 € im Monat)

Bis zum 6. Januar besteht zudem die Chance, die Dezember-Spiele It Takes Two (PS4 & PS5), Aliens: Dark Descent (PS4 & PS5) und Temtem (PS5) einzulösen.