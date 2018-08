Paradox Interactive, Publisher und Entwickler von Spielen, die bis zur Unendlichkeit und noch viel weitergehen, kündigte heute an, dass Stellaris, das SciFi-Erforschungsspiel von Paradox Development Studio, in Zusammenarbeit mit Tantalus Media als Stellaris: Die Konsolenedition für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Das beliebte Weltraumforschungsspiel wird das erste Grand-Strategy-Spiel sein, das für Konsolen erscheint und tiefgründigere Strategie, Ressourcenmanagement und politische Intrigen bietet, wie sie Konsoleros bislang noch nicht erleben durften. Die Konsolenversion von Stellaris ist während der gamescom in dieser Woche anspielbar am Stand von Paradox Interactive in Halle 9.1 A-060.

Stellaris: Die Konsolenedition legt das Schicksal der gesamten Galaxie in die Hände der Spieler. Es beinhaltet dasselbe tiefgründige strategische Gameplay, reichhaltige und mannigfaltige Alienspezies und besticht mit einzigartigem Storytelling. Ob sie das Unbekannte erforschen, den Geheimnissen des Universums auf die Spur kommen oder selbiges zum Ruhm ihres Imperiums erobern – auf Konsolenspieler wartet mehr intergalaktische Strategie als jemals zuvor. Die Abenteurer können zwischen Standard- und Deluxe-Versionen wählen (die Deluxe-Version beinhaltet das Plantoids Species Pack, das Leviathans Story Pack sowie die Erweiterung Utopia, sobald diese veröffentlicht werden). Beide Versionen beinhalten die Stellaris-Version 1.7, inklusive beliebter Stellaris-DLCs, die im Anschluss folgen werden.

„Grand Strategy wird oft als Nischengenre angesehen, selbst auf dem PC, doch wir sind der festen Überzeugung, dass ein entsprechendes Konsolenpublikum existiert, das nur auf ein Spiel wie Stellaris gewartet hat. Mit Hilfe der Erfahrung, die Tantalus mit sich bringen, freuen wir uns, diesen großen Schritt zu gehen“, erklärt Daniel Moregård, Game Director bei Paradox Interactive. „Konsolenspieler können sich mit Stellaris: Die Konsolenedition auf eine echte Grand-Strategy-Erfahrung, inklusive DLC-Nachschub und Support nach dem Launch freuen.“

Über Stellaris

Stellaris ist ein SciFi-Strategiespiel von den galaktischen Eroberern bei Paradox Development Studio, das es den Spielern ermöglicht, ihr persönliches Imperium mit auf die erste Reise außerhalb ihres Heimatsystems zu nehmen und ihre Spezies im Universum zu verbreiten – sei es durch Diplomatie oder mit Gewalt. Seit der Veröffentlichung des Spiels im Mai 2016 hat sich Stellaris weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft.

Weitere Informationen zu Stellaris sind erhältlich unter http://www.stellarisgame.com/.