Stellar Blade: Die PC-Demo ist da – Ein erster Blick auf das Action-RPG

Nach dem erfolgreichen Start auf der PlayStation 5 im letzten Jahr, hat Stellar Blade nun endlich seinen Weg auf den PC gefunden. Entwickler Shift Up und Publisher Sony Interactive Entertainment haben eine kostenlose Demo veröffentlicht, die Spielern die Möglichkeit gibt, das Spiel vor dem offiziellen Release am 11. Juni 2025 auf Steam und im Epic Games Store auszuprobieren.

Die Demo umfasst den Beginn des ersten Levels sowie den ersten Bosskampf. Nach Abschluss der Hauptinhalte wird ein zusätzlicher Modus freigeschaltet, in dem Spieler gegen einen Mid-Boss antreten können. Zudem stehen verschiedene Outfits und Fähigkeiten zur Verfügung, sodass Spieler bereits erste Anpassungen vornehmen können.

🔸The demo for Stellar Blade is now available!

You can play through the beginning of the first stage, including the first boss battle.

Your save data will carry over to the full game.

🔸After clearing the main demo, an additional mode will unlock—letting you take on a mid-boss… pic.twitter.com/r4JoWsYH3V

— StellarBlade (@StellarBlade) May 30, 2025