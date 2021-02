Steam Störung: Viele Spieler haben Probleme beim Kauf [Update]

Sieht so aus als wäre das Problem behoben worden. Über Twitter wird berichtet, dass es jetzt wieder möglich ist ohne Probleme bei Steam einzukaufen!

Ursprüngliche Meldung:

Seit nun gut 24 Stunden ist der Lunar Sale bei Steam verfügbar, in welchem jede menge Games zu rabattierten Preisen angeboten werden. Doch was bringt ein Sale, wenn Spieler die Spiele überhaupt nicht kaufen können?

Auch ich stand heute vor dem Problem, das ich meinen Kauf seit gut 4 Stunden nicht durchführen kann. Egal ob im Steam Client oder im Browser, ich bekomme jedes Mal einen Fehler rausgeschrieben. Sicherlich haben einige dieses Problem, denn seit gut 13 Uhr kommen immer wieder Meldungen rein, dass Spieler Probleme beim Shop haben. Auch auf Twitter implodieren Nachrichten darüber, bisher hat Valve sich dazu offenbar noch nicht geäußert.

Wann das Problem behoben wird ist noch unklar. Doch offenbar scheint es nicht an der Bezahlungsmethode zu liegen. Denn Spieler haben probiert sowohl mit PayPal als auch mit Kreditkarte oder dergleichen zu kaufen. Der Lunar Sale ist gestern also am 11. Februar um 19 Uhr gestartet. Er wird bis zum 15. Februar 19 Uhr gehen und wir können nur hoffen, das Valve bis dahin das Problem gelöst hat. Denn immerhin beginnt heute zudem auch das Wochenende, was neben dem reiflichen shoppen auf natürlich zu einer höheren Zahl der aktiven Nutzer führt.

@Steam Is there any way to solve the problems related to your platform payments? I’ve been stuck in the payinig tab for 4 and a half hours now, and I’m starting to loose my head. Please send help.

— Shit goes down (@lomooplomobitch) February 12, 2021