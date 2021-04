Steam Update erleichtert das Suchen nach Spielen

Steam: Mit Stand April 2021 gibt es über 51.000 Games! - (C) Steam; Bildmontage: DailyGame

Wenn es um PC-Spiele geht, ist die Steam-Plattform von Valve bei weitem der beliebteste Download-Client und dominiert den PC-Markt seit ihrer Einführung vor fast siebzehn Jahren. Angesichts der Macht der Software ist es nicht verwunderlich, dass das dahinter stehende Unternehmen gerne mit neuen Funktionen experimentiert, beispielsweise mit den im letzten August angekündigten anpassbaren Profanitätsfiltern. Jetzt sieht es so aus, als ob eine neue Funktion implementiert wurde, die das Durchsuchen nach Spielen erleichtert.

Laut einem kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrag experimentiert Steam seit vier Monaten mit besseren Möglichkeiten für Benutzer, im Store zu navigieren und neue Spiele zu entdecken. Über die Steam Labs-Forschungsabteilung hat das Unternehmen eine Reihe von Möglichkeiten zum Durchsuchen in die Plattform und die zugehörige Website integriert, z. B. im Abschnitt „Neu und nennenswert“, in dem sowohl neue als auch trendige Titel angezeigt werden. Es gibt auch den Abschnitt Kategorien, der in Untergenres und Themen verzweigt.

Angesichts der Tatsache, dass Steam mehr als 50.000 Spiele in seinem Katalog hat, ist es sinnvoll, dass das Unternehmen eine viel einfachere Möglichkeit zum Surfen schaffen möchte. So wie es jetzt aussieht, sollte es ein besseres System sein, mit dem Benutzer nach Subgenres und sogar nach Spielerunterstützung wie MMO, allgemeinen Multiplayer- oder Einzelspielertiteln suchen können.

Als PC-Plattform richtet sich Steam an Millionen von Benutzern aus der ganzen Welt. Vor kurzem wurde ein Rekord für die meisten gleichzeitigen Benutzer aufgestellt, bei dem innerhalb von zwei Stunden mehr als 26 Millionen Menschen den Dienst nutzten. Dies ist ein Rekord, der jedes Jahr gebrochen zu werden scheint. In diesem Jahr war es jedoch verständlich, dass die Welt zu diesem Zeitpunkt aufgrund der COVID-19-Pandemie seit mehr als einem Jahr in Aufruhr ist.

Die Pandemie selbst war für den Planeten verheerend, hatte aber große Auswirkungen auf die Spiele Branche da die Menschen dazu angehalten waren, daheim zu bleiben. In dieser Situation war es tatsächlich möglich, Klassen online mit Valves Half-Life-Alyx VR-Spiel zu unterrichten. Obwohl die Dinge in letzter Zeit tragisch waren, hat Steam wohl die Stimmung aufrechterhalten, da sich immer mehr Menschen dem Spielen zuwenden.