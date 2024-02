Steam: Sichert euch diese beiden kostenlosen Spiele

Steam-Benutzer können für begrenzte Zeit zwei kostenlose Spiele erhalten und diese dauerhaft ihrer digitalen Bibliothek hinzufügen. Im Gegensatz zu den kostenlosen Spielen, die über den Epic Games Store verschenkt werden, sind Steam-Giveaways weniger vorhersehbar. Dennoch haben Nutzer von Valves Plattform jedes Jahr Zugang zu mehreren kostenlosen Spielen. Wer immer kostenlose Steam-Spiele ergattern konnte, hat mittlerweile eine beträchtliche Sammlung.

Steam ist mit Abstand die beliebteste digitale Vertriebsplattform für PC-Spiele. Das liegt nicht nur daran, dass es den Dienst schon seit fast zwei Jahrzehnten gibt, sondern auch an den vielen Funktionen und Diensten, die es bietet. Außerdem gibt es saisonale Verkäufe, bei denen beliebte Spiele stark rabattiert werden. Wenn man all das mit den kostenlosen Spielen kombiniert, ist es keine Überraschung, dass Valves Game-Shop für die meisten PC-Spieler immer noch die bevorzugte Plattform ist.

Ab sofort bis zum 15. Februar können Steam-Nutzer Dead Island: Riptide und bis zum 19. Februar RPG Maker XP kostenlos auf Steam erhalten. Wenn man die Spiele vor Ablauf ihres kostenlosen Verfügbarkeitsfensters in Anspruch nimmt, hat man unbegrenzten Zugriff auf sie. Dead Island: Riptide kostet normalerweise rund 20 Euro, während RPG Maker XP normalerweise knapp 25 Euro kostet. Steam-Benutzer erhalten also kostenlose Spiele im Wert von an die 45 Euro, wenn sie sie rechtzeitig einfordern.

Kostenlose Steam-Spiele für Februar 2024

Für diejenigen, die mit den beiden kostenlosen Spielen nicht vertraut sind: Dead Island: Riptide ist ein Ableger der durchaus beliebten Dead-Island-Reihe. Es bietet ein kleineres Abenteuer, das stark auf den Mechanismen des ersten Dead-Island-Spiels aufbaut. In den jüngsten Kritiken erhielt es eine gemischte Gesamtbewertung, obwohl die Bewertungen auf Steam überwiegend positiv sind.

Dead Island: Riptide soll wohl in erster Linie das Interesse von neuen Spielern an der Zombie-Franchise wecken. Der offizielle Veröffentlichungstermin des Spiels war der 22. April 2013. Es wurde kürzlich angekündigt, dass Dead Island 2 aus dem Jahr 2023 bald endlich auch auf der Plattform Steam erscheinen wird. Zuvor war es exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Die Veröffentlichung von Dead Island: Riptide auf Steam ist Teil der Feierlichkeiten. Fans können sich jedoch auch für eine begrenzte Zeit Dead Island: Definitive Edition mit einem Rabatt von 85 % erwerben.