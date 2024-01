Steam ist so beliebt wie noch nie

Wie die Webseite SteamDB meldete, gab es am Abend des 07.01. einen neuen Rekord von gleichzeitigen Steam-Usern. Die neue Rekordmarke liegt nun bei 33.675.229 parallelen Spielern. Am 26.03.2023 wurde der letzte Rekord mit 33.598.520 gleichzeitigen Nutzern aufgestellt. Angesichts großer und erfolgreicher Veröffentlichungen im Herbst 2023 ist es fast verwunderlich, dass sich der neue Rekord neun Monate Zeit gelassen hat. Immerhin sorgten Titel wie Baldur’s Gate 3 und Starfield für hohe Spielerzahlen. Allerdings weist die inoffizielle Steam-Statistik-Webseite SteamDB darauf hin, dass normalerweise deutlich weniger aktive Steam-Nutzer direkt im Spiel aktiv sind. Aktuell sind beispielsweise gut 22,9 Millionen User online, davon gut 5,7 Millionen im Spiel. Gestern waren 10.653.243 gleichzeitig in Spielen unterwegs.

So viele Steam-User wie noch nie

Die Top 10 der Steam-Spiele mit den meisten gleichzeitigen Usern haben keine Überraschungen. Dauerbrenner wie Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends und Naraka: Bladepoint besetzen immer noch die ersten Plätze. Sehr gut dabei sind auch GTA 5, Baldur’s Gate 3, Team Fortress 2, Wallpaper Engine und Monster Hunter: World. In den Top 20 finden sich auch einige neuere Spiele wie Lethal Company und The Finals. Der Dauerbrenner Rust, erst kürzlich mit neuen Updates in den Nachrichten, steht aktuell auf einem starken Platz 11.

Steam reaches a new record of concurrently online users pic.twitter.com/eyXKt2BJD6 — SteamDB (@SteamDB) January 7, 2024

Das Source SDK Base hat immer weiter steigende Nutzerzahlen, was darauf hindeutet, dass Steam-User eine Spiel-Mod auf dieser Basis zocken. Zuletzt sorgte die kostenlose Portal-2-Kampagne Portal Revolution für vergleichsweise hohe Spielerzahlen. Die Zustimmung fällt mit 94 Prozent sehr hoch aus, man bekommt gut acht Stunden an Gameplay geschenkt. Steam existiert mittlerweile fast 20 Jahre und startete am 12. September 2003 als Version 1.0 für Windows durch. Damals wurde Steam noch zum Testen von Counter-Strike 1.4 verwendet. Bis heute hat sich die Vertriebsplattform für Spiele zur größten und bekanntesten weltweit etabliert. Während viele Nutzer dabei aus den USA stammen, ist der Nutzeranteil in China mit über zehn Prozent durchaus auch von Bedeutung.