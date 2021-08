Steam-Exploit behoben, dass für “unbegrenztes Guthaben” sorgte

Was würdet ihr mit unendlichen Steam-Guthaben machen? Man kauft sich alle Videospiele – die es gibt. Ein Exploit bei Steam sorgte dafür, dass man “unendlich Guthaben” hinzufügen konnte.

Wie The Daily Swig berichtet, hat der Forscher drbrix die Schwachstelle vor über einer Woche entdeckt und über “HackerOne” gemeldet. Die Schwachstelle in Steam erlaubte es Gelder im eigenen Steam-Wallet zu genieren. Dabei wurde die E-Mail-Adresse um den “amount100” geändert.

“Wenn dies vorhanden ist, würde ein potenzieller Angreifer beantragen, Geld in seine Brieftasche einzuzahlen, indem er eine Option wählt, die auf Smart2Pay als Zahlungsmethode basiert, bevor er eine kleine Mindestzahlung von 1 US-Dollar einleitet”, betonte The Daily Swig via TheGamer.com. „Wenn ein Angreifer die entsprechende POST-Anfrage an die Smart2Pay-API abfängt, findet er eine Antwort, die bearbeitet werden kann, um den Zahlungsbetrag zu ändern, der auf einen viel höheren Betrag bearbeitet werden könnte, als tatsächlich gezahlt wurde (100 US-Dollar statt 1 US-Dollar).“