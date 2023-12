Steam Down? – So checkst du den Server Status

Der Server-Status von Steam kann manchmal frustrierend sein, besonders wenn du gerade spielen oder auf die Plattform zugreifen möchtest. Mit mehr als 60 Millionen Spielern täglich gibt es Momente, in denen die Server überlastet oder gar nicht erreichbar sind. Doch bevor du dich ärgern, frustriert nach Lösungen suchen oder einfach abwarten willst, um zu sehen, ob sich das Problem von alleine löst, gibt es Möglichkeiten, den Server-Status zu überprüfen und zu verstehen, was vor sich geht.

Wenn du versuchst, Steam zu nutzen und stattdessen auf Fehlercodes wie “118” stößt oder wenn Spiele einfach nicht geladen werden, könnten Serverprobleme der Grund sein. Dienstagabende sind oft Wartungszeiten, in denen Steam Updates durchführt, die normalerweise nur 10 bis 15 Minuten dauern. Doch außerhalb dieser Zeiten können andere Gründe dahinterstecken. Etwaige Verbindungsabbrüche können auch durch den Ansturm während Sales oder besonderen Aktionen verursacht werden. Wenn der Server überlastet ist, müssen Nutzer häufig etwas Geduld aufbringen, bis die Situation sich normalisiert und die Plattform wieder reibungslos funktioniert.

Server-Status von Steam checken: Das steckt hinter dem Fehlercode “118”

Der Fehlercode 118 signalisiert oft, dass keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann. Dieses Problem kann eine Vielzahl von Gründen haben, von Serverüberlastungen bis hin zu Verbindungsproblemen. Während Sales oder ähnlichen Events kann die Plattform schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und Spieler vorübergehend aus dem Spiel halten. Auch wenn solche Unterbrechungen ärgerlich sind, sind sie in der Regel vorübergehend und normalerweise das Ergebnis von Serverüberlastungen oder Wartungsarbeiten.

Es ist immer ratsam, den offiziellen Steam-Status zu überprüfen, um zu sehen, ob Probleme bekannt sind. Die Steam-Statusseite gibt Auskunft darüber, ob die Server online sind, ob Wartungsarbeiten stattfinden oder ob es irgendwelche bekannten Probleme gibt. Auf dieser Seite werden die Statusmeldungen in Echtzeit aktualisiert, sodass du stets über die aktuelle Lage informiert bist.

Auch Websites von Drittanbietern bieten oft Echtzeit-Updates über den Status von Steam. Sie zeigen dir, ob es sich um ein allgemeines Problem handelt, das viele Nutzer betrifft, oder ob es spezifische regionale oder zeitliche Probleme gibt. In jedem Fall bieten diese Websites eine zusätzliche Möglichkeit, den aktuellen Status der Steam-Server zu überprüfen.

Der Server-Status von Steam kann unvorhersehbar sein, aber mit diesen Optionen hast du die Möglichkeit, den Überblick zu behalten und zu wissen, ob das Problem an deiner Verbindung oder an den Steam-Servern liegt. So kannst du dich schneller wieder ins Spielgeschehen stürzen, sobald die Server wieder verfügbar sind.

Weitere Fehlercodes, die bei Steam auftreten können:

Fehlercode 502: Ein Serverfehler, der normalerweise auftritt, wenn Steam temporär nicht erreichbar ist.

Ein Serverfehler, der normalerweise auftritt, wenn Steam temporär nicht erreichbar ist. Fehlercode 503: Ähnlich wie 502, deutet darauf hin, dass der Server vorübergehend nicht verfügbar ist.

Ähnlich wie 502, deutet darauf hin, dass der Server vorübergehend nicht verfügbar ist. Fehlercode 100: Zeigt an, dass Steam keine Verbindung zu den Steam-Servern herstellen kann.

Zeigt an, dass Steam keine Verbindung zu den Steam-Servern herstellen kann. Fehlercode -310: Dieser Fehler tritt auf, wenn Steam Probleme beim Verbinden mit dem Netzwerk oder dem Internet hat.

Steam Server Status prüfen – So einfach geht es!

Eine der besten Möglichkeiten, den Status der Steam-Plattform zu überprüfen, ist die Website steamstat.us. Die Seite bietet alle möglichen Informationen über Steam und die verschiedenen Spiele, die dort laufen.