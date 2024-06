Starfield: Mögliche neue Infos zum DLC während Xbox Showcase

Gerüchten zufolge soll Starfield auf dem Xbox Games Showcase am 9. Juni vertreten sein, auf dem ein Veröffentlichungsdatum und ein Trailer für das Shattered Space DLC enthüllt werden sollen. Obwohl es als einer der umstrittensten Titel von Bethesda gilt, sind sich viele Spieler einig, dass Starfield großes Potenzial hat. Es ist eine brandneue Franchise der Bethesda Game Studios und als solche noch eine weitgehend leere Leinwand mit viel Raum zum Wachsen. Starfield ist weder an das Siedlungssystem noch an Designentscheidungen gebunden, die sich nicht bewährt haben.

Shattered Space stellt für Bethesda die perfekte Gelegenheit dar, einen starken Richtungswechsel vorzunehmen, da seit der Veröffentlichung rund 250 Mitarbeiter an Starfield gearbeitet haben. Obwohl vieles in Shattered Space noch unbekannt ist, wurde bestätigt, dass das Haus Va’ruun eine wichtige Rolle in der Erweiterung spielen wird – und damit die Geschichte weg von den besiedelten Systemen und hin zu den mysteriöseren Ecken von Starfields Geschichte führt. Obwohl Dazra kein bestätigter Schauplatz für Shattered Space ist, hoffen viele Spieler darauf, die Hauptstadt des Hauses Va’ruun irgendwann in der Zukunft von Starfield zu sehen.

https://x.com/Odah_SFA/status/1798660907314409649

Neue Informationen zum Starfield DLC während Xbox Games Showcase 2024?

Es bleibt abzuwarten, ob sich Starfield von weniger beliebten Optionen wie der prozeduralen Generierung abwenden wird, aber die Entwicklung eines Raumstationsbauers deutet darauf hin, dass es sich zumindest auf seine Stärken besinnen wird. Der Schiffsbauer in Starfield ist nach wie vor eines der am besten angenommenen Features, das es den Spielern ermöglicht, ihr eigenes spielbares Raumschiff durch ein robustes, modulares System zu entwerfen. Ein Raumstationsbauer ist die natürliche Weiterentwicklung dieses Konzepts und wird laut Odahfield in einem zukünftigen Starfield-Update erscheinen.

Da Shattered Space voraussichtlich im Herbst 2024 veröffentlicht wird, macht ein Trailer während des Summer Game Fest, welches am 07. Juni um 22 Uhr stattfindet, am meisten Sinn. Obwohl die meisten Bethesda-Spieler bereits zu älteren Titeln wie Skyrim und Fallout 4 übergegangen sind, sollten sie den 9. Juni und den Xbox Games Showcase im Auge behalten, um zu sehen, was die Entwickler für Starfield in Shattered Space vorbereitet haben.