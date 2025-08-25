DailyGame
Spekulationen

Starfield für Nintendo Switch 2: Händler-Liste entfacht neue Gerüchte

Ein Online-Shop listet Starfield für die Nintendo Switch 2. Fans hoffen auf einen Port 2026 - doch ist da wirklich etwas dran?

Erscheint Starfield für die Nintendo Switch 2? - Ein Händler-Leak deutet darauf hin. - Bilder: Bethesda/Xbox, Nintendo - Montage
Artikel von Markus +

Starfield ist zurück in den Schlagzeilen. Diesmal nicht wegen eines Patches oder einer Erweiterung, sondern wegen eines möglichen Ports für die Nintendo Switch 2. Der Online-Händler Instant Gaming hat das Spiel in sein Sortiment aufgenommen und damit die Gerüchteküche kräftig angeheizt. Zwar gibt es noch keine Bestätigung von offizieller Seite, doch die Indizien sprechen dafür, dass Bethesda/Xbox und Nintendo hier etwas in Planung haben könnten.

Für Fans der Hybrid-Konsole wäre ein solcher Schritt ein echter Knaller. Die Switch 2 verkauft sich seit ihrem Release im Juni 2025 extrem gut, doch vielen fehlt es bislang an Blockbuster-Spielen. Mit Starfield würde ausgerechnet einer der größten Sci-Fi-Titel der letzten Jahre die Plattform bereichern.

Wie steht es um Starfield selbst?

Bethesda brachte Starfield im September 2023 exklusiv für Xbox Series X/S und PC heraus. Eine PlayStation 5-Version soll angeblich im Frühjahr 2026 kommen. Das Spiel versprach ein episches Open-World-Abenteuer im All, in „Elder Scrolls“-Manier. Das Urteil der Spieler war allerdings ernüchternd. Ein User-Score von 6.8 von 10 auf Metacritic bei 13.135 Bewertungen spricht Bände. Bei 81 Kritiker-Bewertungen reichte es gerade einmal für eine 83er-Bewertung. Ich selbst habe das Spiel zu Release für den PC getestet und sprach schon damals von „Monotonie“ die aufkommt. Ein Thema das viele andere auch so sahen.

Trotz durchwachsener Resonanz konnte Bethesda zeigen, dass man an Starfield festhält. Schon im September 2024 erschien die erste Erweiterung Shattered Space, die die Geschichte der Fraktion House Va’ruun vertiefte. Doch auch diese Erweiterung stieß auf gemischte Rückmeldungen: Viele Spieler bemängelten eintönige Missionen und eine schwache Story.

Screenshot aus Starfield. - (C) Bethesda / Screenshot: DailyGame

Hätte sich Starfield mehr Spieler verdient? Anscheinend ist neben der PS5-Version auch eine Switch 2-Version in Planung laut einem Händler-Leak. – Bild: Bethesda / Screenshot: DailyGame

Warum eine Switch-2-Version Sinn ergibt

Ein Port auf die Switch 2 könnte für alle Beteiligten ein cleverer Schachzug sein. Nintendo würde die junge Konsole mit einem großen Rollenspiel stärken, während Bethesda eine neue Zielgruppe erschließen könnte.

Die Händler-Listung von Instant Gaming passt perfekt in dieses Bild: Starfield wird dort bereits für die Switch 2 aufgeführt, wenn auch ohne konkretes Datum oder Vorbestelloption – lediglich „2026“ wird angeführt. Dass ein Online-Händler ein Spiel so früh einträgt, bedeutet zwar keine Bestätigung, zeigt aber, dass hinter den Kulissen über einen Release nachgedacht wird. Oder es ist einfach nur ein gutes Marketing-Tool des Händlers, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

Sollten sich die Leaks und Händler-Angaben bestätigen, dürfte 2026 ein entscheidendes Jahr für Starfield werden. Mit einer Switch-2-Version und einem möglichen PS5-Port könnte das Spiel endlich das Publikum erreichen, das Bethesda sich ursprünglich erhofft hatte. Gleichzeitig könnte eine zweite Erweiterung dafür sorgen, dass die Inhalte im Spiel deutlich umfangreicher und abwechslungsreicher werden.

Noch ist nichts offiziell, aber die Chancen stehen gut.

