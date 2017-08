#TOP Filme&Serien Star Wars: The Last Jedi neue Einblicke 9/08/2017 @ 19:31

Entertainment Weekly veröffentlicht kommenden Freitag ihre neueste Ausgabe und hat heute die ersten Einblicke in diese gegeben.

Auf dem Doppel Cover zieren niemand geringeres als Luke Skywalker und Rey (Skywalker,Solo, Kenobi…???) die Ausgabe.

Unter folgenden Link wollen wir Euch die neuesten Bilder zur 8 Episode nicht vorenthalten.

Entertainment Weekly STAR WARS: The Last Jedi Preview

STAR WARS: The Last Jedi startet am 14.12.2017 in den österreichischen Kinos

