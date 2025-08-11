Star Wars: New Jedi Order – Große Pläne machen Fans große Sorgen

Michael WeingärtnerLevel 40 Konsolero mit Film und Serien Spezialisierung sowie Proficiency in Star Wars und Dungeons & Dragons Lore

Gerüchte, Leaks und jede Menge Fan-Diskussionen – das nächste große Star Wars-Projekt sorgt schon lange vor Drehstart für Gesprächsstoff. Gemeint ist der bislang unter dem Arbeitstitel New Jedi Order bekannte Film mit Daisy Ridley in der Hauptrolle.

Offiziell soll er die Geschichte nach Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers fortsetzen. Doch während hinter den Kulissen angeblich an etwas „Großem“ gearbeitet wird, sind viele Fans jetzt schon skeptisch. Bereits 2024 machten Meldungen die Runde, dass der Film gestrichen worden sei. Später stellte sich jedoch heraus: nicht gestrichen, nur verschoben. Daisy Ridley selbst bestätigte in einem Interview mit ComicBook im Februar, dass das Drehbuch weiterhin in Arbeit ist:

„Ich habe das aktuelle Skript noch nicht gelesen, aber ich kenne die Handlung. Wir wollen sicherstellen, dass diese Geschichte auf die beste Art erzählt wird, und ich denke, das wird sich lohnen.“

Am Regiestuhl soll Sharmeen Obaid-Chinoy Platz nehmen, die bisher mit ihren Dokumentar-Kurzfilmen für Furore sorgte und bereits 2-mal den Oscar für sich behaupten konnte.

Ein frischer Leak von Insider DanielRPK (via Star Wars Holocron auf Twitter/X) behauptet nun: New Jedi Order soll der erste Film einer völlig neuen Ära nach Episode IX werden – ähnlich wie das Mandoverse, nur mit mehreren parallel erzählten Storylines, die in einem großen Crossover-Event münden.

Dabei könnten sogar alte Figuren zurückkehren. So könnte es durchaus passieren, dass Star Wars: Starfighter, einer der geplanten neuen Filme in der Star Wars Galaxie, Verbindungen zu dieser neuen Trilogie schaffen wird.

Auch wenn diese Pläne noch so episch klingen mögen, versetzen sie die Fangemeinde teilweise wieder in Alarmstufe.

Ein User schreibt:

„Ich bete, dass das gut wird – auch wenn ich erwarte, dass mein Herz wie Padmés bricht.“

Ein anderer fordert gleich den kompletten Neustart:

„Sie sollten die gesamte Sequel-Trilogie retconnen und George Lucas’ ursprüngliche Story-Entwürfe verwenden.“

Nun ja, ein Retcon der gesamten Sequel Trilogie wäre schon sehr drastisch … und auch wenn ich kein Fan des Finales bin, hoffe ich die neuen Filme können die Fanbase wieder ein wenig beruhigen.