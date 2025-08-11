Star Wars: Starfighter – Matt Smith übernimmt Schurkenrolle

Michael WeingärtnerLevel 40 Konsolero mit Film und Serien Spezialisierung sowie Proficiency in Star Wars und Dungeons & Dragons Lore

In der weit, weit entfernten Galaxis tut sich was – und zwar hinter der Kamera. Während gleich mehrere neue Star Wars-Filme in Entwicklung zu sein scheinen, sickern immer mehr Casting-Gerüchte an die Oberfläche. Jetzt gibt es frische Infos zu Star Wars: Starfighter – und vor allem zu dessen Bösewicht.

Wie Deadline berichtet, wurde Matt Smith für „eine der Schurkenrollen“ verpflichtet. Welche Figur er genau spielt, ist noch geheim. Smith als der elfte Doktor in Doctor Who bekannt und begeisterte Fans auch als Prinz Philip in The Crown.

Fanwissen an dieser Stelle: Der Schauspieler war bereits für Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers vorgesehen – damals angeblich als jüngere Version von Imperator Palpatine. Ob das ein Klon, Sohn oder eine Rückblende gewesen wäre, blieb offen. Am Ende fiel seine Rolle ganz weg, weil sie „überflüssig“ geworden sei.

In Star Wars: Starfighter wird Smith nun gemeinsam mit Ryan Gosling und Mia Goth vor der Kamera stehen. Regie führt Shawn Levy, der zuletzt mit Deadpool & Wolverine, Marvels größten Hit 2024 landete. Die Dreharbeiten sollen im Herbst starten, um einen pünktlichen Release zum 50. Jubiläum der Star Wars-Saga zu gewährleisten.

Die Handlung soll fünf Jahre nach Der Aufstieg Skywalkers – und damit so weit in der Timeline wie noch kein anderer Film zuvor. Man nimmt jetzt bereits an, dass Starfighter Verbindungen zu anderen Projekten aus dieser Ära knüpfen wird. Vielleicht sogar zur geplanten neuen Trilogie mit Daisy Ridley die vorerst als New Jedi Order bekannt ist.

Der Kinostart ist für den 28. Mai 2027 geplant – und ja, das ist exakt der Jahrestag von Star Wars (1977). Bis dahin dürfte noch so mancher Casting-Name durchsickern. Ob Matt Smith diesmal tatsächlich den jungen Palpatine gibt?

Um an dieser Stelle Yoda zu zitieren: „Schwer zu sehen, die Zukunft ist. Immer in Bewegung“