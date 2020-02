Star Wars Jedi: Fallen Order wurde bisher über 8 Millionen Mal verkauft und übertraf damit EA’s Erwartungen

Star Wars Jedi: Fallen Order - (C) EA, Respawn

EA gab die Ergebnisse seines dritten Quartals für das Geschäftsjahr 2020 über bekannt und ging dabei auf eine Reihe früherer Veröffentlichungen und kommender Spiele ein. Star Wars Jedi: Fallen Order war ein besonderes Highlight für den Publsiher. Das Spiel verkaufe sich weit über den Erwartungen.

Electronic Arts erwartete zuvor, dass Jedi Fallen Order bis Ende des Geschäftsjahres 2020 6-8 Millionen Stück verkaufen wird. Laut CFO Blake Jorgensen hat das Spiel bereits im dritten Quartal, als es gestartet wurde, das High-End dieser Prognose erreicht – 8 Millionen. Der amerikanische Publisher passt seine Prognose jetzt auf 10 Millionen an, bevor das Geschäftsjahr 2020 zu Ende ist, dh vor Ende März. Jorgensen nannte es “ein sehr starkes Ergebnis für ein Einzelspieler-Actionspiel”.

Während desselben Anrufs hörte CEO Andrew Wilson auf, kurz vor der Ankündigung neuer Inhalte / Sequel für das Spiel zu stehen.

“Jede Art von Live-Service oder zusätzlicher Inhalt würde sich von dem unterscheiden, was wir in einem Ultimate-Team oder einer Apex Legends sehen würden”, sagte Wilson, als er gefragt wurde, ob EA Live-Service-Pläne für Jedi Fallen Order hat. “Aber dieses Team, das daran arbeitet, ist eines der kreativsten Teams in unserem Unternehmen und sicherlich auch in der Branche, die überlegen, wohin diese Reise für Spieler gehen soll, die diesen Spielstil lieben.”

Bringt EA in Zukunft mehr Einzelspieler-Titel?

Im Großen und Ganzen hat der Erfolg von Jedi Fallen Order dazu beigetragen, dass EA den Bedarf an unterschiedlichen Erfahrungen in seinem Portfolio erkannt hat, nicht nur an Live-Service-Spielen.

“Während Social-Interaction-Wettbewerb und Multiplayer für einen großen Teil dieser Fangemeinde wirklich wichtig sind, haben wir im letzten Quartal gesehen, dass es auch dieses Inspirations- und Fluchtmodell ist, das die Jedi-Reise, die Jedi-Geschichte, lebt”, sagte Wilson.

Immerhin der erste Star Wars-Titel von EA, der es auch zu etwas gebracht hat. Nach vielen Kontroversen konnte sich auch Battlefront 2 erholen.

