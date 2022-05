Star Wars Celebration 2022: Alle Ankündigungen im Überblick

Auch in diesem Jahr findet das größte Ereignis im Fandom der weit, weit entfernten Galaxie statt. Nämlich die Star Wars Celebration 2022 in Anaheim. Vom 26. bis zum 29. Mai können Fans des Franchise allerlei Neuankündigungen, sowie Details und Informationen zu ihres Lieblingsuniversums erwarten.

Bereits am ersten Tag bescherte uns das Event zahlreiche neue Infos zu bisher angekündigten Serien und noch unbekannten Projekten. Den Anfang machte die kommende ,,Disney+”-Serie Andor, die neue Infos und einen ersten Trailer spendiert bekommen hat. Als kleine Dreingabe gab Disney zusätzlich bekannt, dass die kommende Serie The Acolyte den alten Kanon zurückbringen soll.

WERBUNG

,,Andor” – Erster Trailer und Infos

Andor handelt vom gleichnamigen Rebellensoldaten, der in Rogue One seinen ersten (und letzten) Auftritt hatte. Die Serie erforscht dabei den von Diego Luna verkörperten Cassian Andor und spielt zirka fünf Jahre vor Rogue One. Ein erster Trailer stimmt schon mal auf spannende Undercovermissionen, imperiale Intrigen und sogar Klonkrieger ein.

Bereits am 31. August 2022 ist es so weit und Andor startet exklusiv auf Disney+. Die Serie besteht dabei aus zwei Teilen, die jeweils satte zwölf Folgen lang sind. In der Vergangenheit machte das Gerücht die Runden, dass ,,Star Wars”-Schöpfer George Lucas als Drehbuchautor der Serie beteiligt war. Dies dürfte sich allerdings leider als falsch herausgestellt haben.

Interessant an der Serie ist auch, dass sie die erste der bisherigen ,,Disney+”-Produktionen ist, die nicht das revolutionäre Stagecraft-System verwendet. Bisherige Serie wie The Mandalorian und Book of Boba spielten größtenteils in einem 360-Grad-Studio aus riesigen Bildschirmen, die lebensechte Umgebungen simulieren konnten. Andor dürfte hingegen größtenteils in echten Sets gedreht worden sein. Ob die Serie dadurch besser oder schlechter aussieht, könnt ihr im ersten Trailer selbst bestimmen.

,,Star Wars: Skeleton Crew” offiziell vom ,,Spider-Man”-Regisseur angekündigt

Bereits im Vorfeld zur Star Wars Celebration 2022 war bekannt, dass ,,Spider-Man”-Regisseur John Watts an einer Serie für Disney+ arbeitet. Nun ist klar, was es damit auf sich hat. Die neue Serie soll den Beinamen Skeleton Crew haben und 2023 erscheinen. Die Sierie, die als ,,Stranger Things in Space” beschrieben wurde, soll dabei eine Gruppe von Zehnjährigen begleiten, die von einem unbedeuteten Planeten im Universum stammen.

Schnell verlieren sie sich in der weit, weit entfernten Galaxie, weshalb sie versuchen müssen, wieder nach Hause zu kommen. Die Handlung setzt dabei nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter an und soll zirka zeitgleich mit The Mandalorian und der kommenden Ahsoka-Serie stattfinden. Auch ein erster Schauspieler wurde im Rahmend er Celebration bekannt gegeben. Der Brite Jude Law, der momentan als Albus Dumbledore im neusten Teil der ,,Fantastische Tierwesen”-Reihe zu sehen ist.

The Mandalorian Staffel 3 kommt 2023

Zur neusten Staffel der beliebten Mandalorian-Serie ist indes noch eher weniger bekannt. Hinter verschlossenen Türen zeigte Disney zwar erste Szenen, kündigte aber auch an, dass wir leider noch bis Februar 2023 warten müssen. Doch diejenigen, die glücklich genug waren live bei der Veranstaltungen dabei gewesen zu sein, berichteten davon, dass Mando und Grogu wohl schon bald ihrer größten Bedrohung gegenüberstehen. Nämlich Bo Katan, die nach dem Darksaber trachtet.

Sobald uns weitere Neuankündigung von der Star Wars Celebration 2022 erreichen, lassen wir es euch wissen!