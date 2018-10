Im September hat Modder ‚andy6170‘ einen Mod für Star Wars Battlefront 2 veröffentlicht, der Split-Screen für Versus-Games erlaubt. Und nun hat der Modder eine neue Version veröffentlicht, die 1V1-Kämpfe erlaubt, indem er alle KI-Gegner entfernt.

Gemäß dem Modder wird es diese neue Version erlauben, Helden gegen Schurken zu replizieren, ohne dass KI-Feinde dir in den Weg kommen. Und um ehrlich zu sein sind wir ziemlich sicher, dass einige Spieler diesen Mod interessant finden werden, da er sie an all die alten Tage der Split-Screen-Deathmatches ála Goldeneye 007 erinnern wird.

Interessierte können den Mod von hier herunterladen. Anbei auch das nötige Tutorial, um den Mod zu installieren.

