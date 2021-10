Star Wars – kündigt Disney im Dezember ein neues Spiel an?

Star Wars Jedi: Fallen Order - (C) EA, Respawn

Im Rahmen einer neuen Initiativen von Disney und Star Wars, soll jeden Dienstag bis Ende des Jahres etwas neues aus der weit weit entfernten Galaxie vorgestellt werden. Bei den Inhalten soll es sich um Bücher, neue Spielsachen, Sammlerstücke, Kleidungsstücke und mehr handeln. Und bei diesem ,,mehr” soll im Dezember nun auch eine neue Spieleankündigung folgen.

Durch ein Ankündigungsfoto für den 14. Dezember, auf der ein Gamepad zu sehen ist, liegt es also nahe, dass an diesem Tag neue Informationen zu einem Spiel kommen. Ungewiss ist allerdings, ob es sich dabei um ein völlig neues bisher unangekündigtes Spiel handeln soll. Auch neue Informationen zu einer bereits existierenden Marke sind durchaus möglich.

Während das Internet bereits auf Hochtouren spekuliert, gibt es bislang noch wenige Informationen dazu. Sicher ist allerdings, dass sich momentan mehrere ,,Star Wars”-Spiele in Entwicklung befinden. So konnten sich Fans der Reihe erst vor kurzem über die Ankündigung freuen, dass sich ein Remake des beliebten RPGs Knights of the Old Republic in Arbeit befindet. Und was viele Fans, die mit den vergangenen Entscheidungen des Unternehmens nicht einverstanden freuen wird: EA soll am Remake nicht beteiligt sein.

Während Knights of the Old Republic ohne einer Beteiligung von EA auskommt, sieht das bei der ,,Star Wars: Jedi fallen Order”-Fortsetzung anders aus. Da der erste Teil zum lieblingsspiel vieler Fans aufsteigen konnte, ist das jedoch auch bei einer Fortsetzung keine schlechte Nachricht.

Auch für kleinere und jung gebliebene Fans der galaktischen Saga befindet sich ein Spiel in Entwicklung. Mit Lego Star Wars: The Skywalker Saga kommt im nächsten Jahr das ultimative Spiel der beliebten Lego-Reihe. Denn soll es in der üblich charmanten Mischung aus Slapstick und Wortwitz alle neun Hauptteile der Reihe behandeln.

Ob es sich bei der Ankündigung am 14. Dezember aber tatsächlich auch um ein komplett neues Spiel handelt, ist auch nicht auszuschließen. Spätestens im Dezember wissen wir dazu mehr.