Star Fox auf Switch 2 könnte sich zum Flop entwickeln

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Auf Switch 2 schafft das tierische Flugkommando Star Fox vorerst keinen Höhenflug – zumindest bei den ersten Verkaufszahlen. Aktuelle Chartplatzierungen sprechen gegen einen Überraschungserfolg, trotz prominenter Platzierung der Marke im enorm erfolgreichen Super Mario Galaxy Film. Bei Kritikern ist die Serie beliebt und fuhr oft gute Wertungen ein. Trotzdem erschienen lange keine neuen Ableger von Star Fox. Das könnte daran liegen, dass die Serie verkaufszahlen-technisch selten mit anderen Nintendo-Marken mithält.

Den größten Erfolg feierte die Serie auf dem N64 mit Star Fox 64, das hierzulande als Lylat Wars erschien. Dort kam das Spiel auf vier Millionen verkaufte Einheiten (via installbase forum). Davon dürfte das neue Remake des Titels für Switch 2 aktuell noch weit entfernt sein. Im neuen Quartalsbericht fehlt der Titel nämlich (via Nintendo). Das passiert, wenn ein Spiel die Millionenmarke verfehlt. Im Bericht wurde bisher nur die Launch-Woche gezählt, aber andere Chartplatzierungen zeichnen kein rosiges Bild.

In Japan lag Star Fox für Switch 2 mit 41,680 physischen Einheiten im Mittelfeld des Franchises, das in dem Land seinen Höhepunkt zuvor mit 133,871 Launch-Einheiten von Star Fox Adventures erreichte (via FamiBoards). Das Switch-2-Spiel stürzte wiederum in den Famitsu-Charts ab und fiel in der vierten Woche mit 2,940 Einheiten aus den Top 10 heraus (via PunchJump). In den USA debütierte Star Fox laut Circana auf Platz vier, hinter dem im Vormonat veröffentlichten 007 First Light (via Gamedev Reports).

Versagt das Marketing für kleinere Nintendo-Spiele auf Switch 2?

Die Switch 2 verkauft sich Nintendo zufolge weiterhin besser als die erste Switch (via NintendoLife). Bei der Software tun sich dagegen manche Titel des Publishers schwer. Zwar könnte Star Fox den Rückstand in den folgenden Quartalen noch aufholen. Das im Februar veröffentlichte Mario Tennis Fever startete aber ähnlich seicht und ist auch Ende Juni noch nicht bei den Millionensellern dabei. Zum Vergleich: Mario Tennis Aces schaffte noch insgesamt 4,5 Millionen Einheiten. Auch das bereits im Mai veröffentlichte Yoshi and the Mysterious Book schaffte es nicht in den neuesten Quartalsbericht und verfehlte somit die Millionenmarke.

Das sind die Millionenseller für exklusive Nintendo-Spiele auf Switch 2, Stand Ende Juni 2026:

Mario Kart World: 15,39 Millionen

Donkey Kong Bananza: 4,78 Millionen

Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition: 3,99 Millionen

Pokémon Pokopia: 3,68 Millionen

Kirby Air Riders: 1,9 Millionen

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition: 1,15 Millionen