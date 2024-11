STALKER 2 Release: Nach über zehn Jahren ist es endlich soweit

Nach mehr als einem Jahrzehnt voller Hindernisse und echter Krisen hat S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl nun offiziell den Gold-Status erreicht und ist bereit zur Veröffentlichung am 20. November 2024. Dieser wichtige Meilenstein markiert das Ende einer langen Reise und einer sehr bewegten Entwicklungsgeschichte. Es passiert tatsächlich, der STALKER 2 Release-Termin naht!

Die Entwickler von GSC Game World haben die frohe Nachricht zunächst über den offiziellen X-Account des Spiels verkündet. Zudem wurde ein neuer YouTube-Trailer veröffentlicht, der diesen bedeutenden Moment feiert.

Die Posts tragen das Motto: „Wir sehen uns in der Zone, Stalker“ und zeigen den Stolz des Teams, das die Arbeit trotz aller Widrigkeiten abgeschlossen hat.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl… Gone gold. See you in the Zone, stalkers. pic.twitter.com/EnKH2bX5wJ — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 8, 2024

STALKER 2 Release: Ein langer Weg bis zur Veröffentlichung

Die Ankündigung von STALKER 2 liegt lange zurück: Bereits 2010 wurde der Titel enthüllt und ursprünglich für 2012 geplant. Die Erfolge der ersten Teile der Serie, die mehr als 4 Millionen Mal verkauft wurden, ließen die Nachfrage nach einem Nachfolger stark ansteigen. Doch dann geriet die Entwicklung ins Stocken – das Studio wurde zeitweise geschlossen und später wiederbelebt. Ein neues Release-Ziel für 2021 wurde gesetzt, doch die Schwierigkeiten hörten nicht auf.

Herausforderungen und unermüdlicher Einsatz

Neben internen Herausforderungen gab es auch schwerwiegende äußere Einflüsse. Die russische Invasion in der Ukraine bedrohte das Projekt und stellte das Team vor eine immense Belastungsprobe. Trotzdem gab GSC Game World nicht auf und setzte die Entwicklung fort. Die Produktion eines begleitenden Dokumentarfilms gibt Einblicke in die außergewöhnlichen Hindernisse, die das Team überwinden musste. Das Erreichen des Gold-Status steht damit auch als Zeugnis für die Ausdauer und Hingabe der Entwickler, ihr Ziel zu verwirklichen.

Egal, wie STALKER 2 letztlich bei den Fans und Kritikern ankommt – es bleibt ein Meilenstein in der Gaming-Welt und ein Zeichen für die Entschlossenheit, auch in schwierigen Zeiten an einem Projekt festzuhalten. Am 20. November 2024 dürfen sich PC- und Xbox Series X/S-Spieler darauf freuen! Die PS5-Version von STALKER 2 wird wohl erst 2025 kommen.