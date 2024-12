STALKER 2 erhält weiteres großes Update

GSC Game World veröffentlicht weiterhin neue Updates für den erfolgreichen Ego-Shooter-Survival-Horror STALKER 2: Heart of Chornobyl. Der neueste Patch, der pünktlich zum Weihnachtswochenende erscheint, bringt zahlreiche Verbesserungen und folgt auf das bisher größte Update des Spiels, das nur einen Tag zuvor veröffentlicht wurde. Am 19. Dezember bereits brachte der Entwickler ein umfassendes Update für den Titel heraus, das über 1.800 Bugfixes, Änderungen und Verbesserungen der Spielbarkeit enthält. Patch 1.1 beinhaltet verschiedene Bugfixes, darunter Anpassungen bei NPC-Spawns, KI-Verbesserungen, Balance-Anpassungen und Optimierungen. Am selben Tag folgte ein weiterer Patch, Patch 1.1.1, der Absturzprobleme behebt, die nach dem vorherigen Update auftraten. Nach diesen beiden Patches veröffentlichte GSC Game World ein weiteres Update, Patch 1.1.2, das Probleme behebt, die von der Community gemeldet wurden.

Zu diesen Problemen gehörten unter anderem hängen bleibende Shaderkompilierungen, endlose Wartezeiten und Abstürze beim Spielende, sowie Schwierigkeiten beim Laden von Speicherdateien. Das neueste Update für STALKER 2 bringt ein bedeutendes neues Feature, das es den Spielern ermöglicht, ihre Spielstände zu sichern und so Datenverlust zu verhindern. Laut den offiziellen Patchnotes werden die Speicherdateien automatisch gesichert und bleiben für 4 Tage erhalten, bevor sie gelöscht werden. Diese Funktion ist derzeit nur für den PC verfügbar, und es ist unklar, ob Xbox Series X/S-Besitzer in Zukunft ähnliche Möglichkeiten haben werden.

Greetings, stalkers!

And we have another patch for all stalkers who are continuing to go through the Zone in S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl. Patch 1.1.2 will cover some crashes and issues with the game.

The patch is already available for PC and Xbox.

More info here:… pic.twitter.com/1zpmEmW0hJ

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) December 20, 2024

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!