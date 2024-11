STALKER 2 könnte laut Phil Spencer das Spiel des Jahres werden

Phil Spencer, der Chef von Xbox, hat STALKER 2: Heart of Chornobyl als möglichen Kandidaten für das Spiel des Jahres angepriesen. Das hoch erwartete Spiel wird am 20. November 2024 im Xbox Game Pass veröffentlicht und hat nach jahrelangen Entwicklungsverzögerungen endlich Goldstatus erreicht. Der Titel ist das vierte Spiel in der STALKER-Reihe und das erste Spiel seit 15 Jahren, nachdem Call of Pripyat erschienen war. Das Spiel bietet eine nicht-lineare Geschichte und kombiniert Elemente von Immersive Simulation und Survival Horror. Es wird harte Konkurrenz bekommen, insbesondere von Titeln wie Final Fantasy 7 Rebirth. Phil Spencer hat in einem Interview betont, dass die Qualität des Spiels unglaublich weit fortgeschritten ist und er stolz darauf ist, dass sie es geschafft haben, das Spiel fertigzustellen.

Er glaubt, dass STALKER 2 auf vielen Listen der Lieblingsspiele des Jahres stehen wird. Spencer hat das Spiel bereits auf der Gamescom im August ausprobiert und war beeindruckt von der Spielmechanik. Die Entwicklung des Spiels war von vielen Rückschlägen geprägt, darunter die russische Invasion der Ukraine, die die Entwicklung weiter verzögerte. Trotz dieser Herausforderungen hat das Entwicklerteam von GSC Game World das Spiel fertiggestellt und es wird erwartet, dass es bei der Veröffentlichung beeindruckt.

Folge uns bei Google News

In diesem Artikel erfahrt ihr, wie viel Speicherplatz STALKER 2 benötigt.

Fertigstellung von STALKER 2 macht Phil Spencer stolz

STALKER 2 wird auf Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und wird eine Vielzahl von interessanten Funktionen bieten, darunter eine nicht-lineare Geschichte, eine Mischung aus Immersive Simulation und Survival Horror sowie möglicherweise ein Multiplayer-Modus nach der Veröffentlichung. Fans freuen sich darauf, das Spiel zu erleben, und es wird erwartet, dass es einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Phil Spencer hat auch die zukünftige Roadmap von Xbox besprochen, die Pläne für Play Anywhere, zahlreiche Erweiterungen und eine beeindruckende Titelliste für die Weihnachtszeit umfasst. STALKER 2 ist nur einer von vielen spannenden Titeln, die in den kommenden Monaten im Game Pass erscheinen werden.