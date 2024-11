STALKER 2 Preload: So viel Speicherplatz wird benötigt

Falls du STALKER 2: Heart of Chornobyl auf deiner Xbox Series X/S spielen möchtest, solltest du vorab den Speicherplatz prüfen, denn das Spiel beansprucht ganze 146,58 GB. Damit ist klar: STALKER 2 wird zu einem wahren Schwergewicht auf deiner Konsole. Wenn dein Speicherplatz knapp ist, solltest du vorsorglich Platz schaffen. Die digitalen Preloads beinhalten bereits die neuesten Updates, aber es kann gut sein, dass ein zusätzlicher „Day-One“-Patch am Veröffentlichungstag dazukommt.

Nach über einem Jahrzehnt Entwicklungszeit und einer Vielzahl an Rückschlägen ist STALKER 2 das bisher größte Projekt der Serie und markiert zugleich das Debüt auf Konsolen. Die neue Version wurde mit der leistungsstarken Unreal Engine 5 umgesetzt, was die düstere Atmosphäre und den unheimlichen Horror der Zone noch intensiver wirken lässt. Egal ob dich das Survival-Horror-Gameplay oder die komplexe Story anzieht – STALKER 2 ist das ideale Spiel für Fans düsterer, realistischer Abenteuer.

STALKER 2 Preload: Warum ist der Speicherbedarf so groß?

Die Entwickler setzen bei STALKER 2 auf fotorealistische Grafik und hochauflösende Texturen. Diese Qualität beansprucht entsprechend viel Platz. In einem so komplexen Spiel sind präzise Umgebungen und detaillierte Animationen entscheidend, um die Spannung und das Gruseln zu erzeugen. Der hohe Speicherbedarf ist also dem aufwändigen Design und den immersiven Effekten geschuldet, die STALKER 2 verspricht. Falls du auf einer Xbox Series X/S spielst, hast du die Möglichkeit, deinen Speicher mit einer externen Festplatte zu erweitern, falls der Platz eng wird.

Hast du das Spiel digital vorbestellt, kannst du es ab jetzt „preloaden“ (dt.: „vorladen“). Damit wirst du am 20. November pünktlich zur Veröffentlichung sofort in die Zone eintauchen können. Bist du Besitzer einer physischen Version, musst du das Spiel ebenfalls updaten, sobald du die Disc einlegst.

STALKER 2: Heart of Chornobyl knüpft an die legendäre Serie an und bricht eine 13-jährige Pause seit dem letzten Titel, STALKER: Call of Pripyat. Es erscheint für Xbox Series X/S und Windows PC. Eine PS5-Version erscheint voraussichtlich erst 2025.