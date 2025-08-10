Square Enix meldet 1.900 Prozent Gewinnsprung im Kerngeschäft

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Das japanische Videospielunternehmen Square Enix hat im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2025 im Kerngeschäft einen überraschend starken Gewinnanstieg verzeichnet. Der operative Gewinn im Bereich Konsolen- und PC-Spiele kletterte im Dreimonatszeitraum auf 1 Milliarde Yen, was einem Plus von 1.900 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotzdem bleiben die Gesamtzahlen des Unternehmens ein gemischtes Bild, das Investoren zur Vorsicht mahnt.

Square Enix hatte in den letzten Jahren mit sinkenden Gewinnen zu kämpfen. Nach einem Höhepunkt im Jahr 2022 fiel der operative Gewinn zwei Jahre in Folge, bevor er Ende 2024 wieder anstieg. Für das im März 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr meldete der Konzern jedoch einen Rückgang des operativen Ergebnisses um 20 Prozent auf 32 Milliarden Yen, umgerechnet etwa 216,5 Millionen US-Dollar.

Im jüngsten Quartalsbericht für April bis Juni 2025 verzeichnete Square Enix einen Rückgang des Nettoumsatzes um 15 Prozent auf 59,32 Milliarden Yen, während der operative Gewinn konzernweit um 16 Prozentpunkte auf 9 Milliarden Yen fiel. Grund dafür war vor allem das Fehlen neuer Blockbuster-Titel im Berichtszeitraum.

Trotz dieser Einbußen erzielte das HD-Videospielsegment ein bemerkenswertes Ergebnis. Der Gewinn sprang von lediglich 50 Millionen Yen im Vorjahr auf 1 Milliarde Yen. Laut Unternehmensführung war dies vor allem auf niedrigere Abschreibungen für Entwicklungskosten und geringere Marketingausgaben zurückzuführen.

Digital Entertainment unter Druck und Blick in die Zukunft

Das breitere Geschäftsfeld Digital Entertainment, zu dem Mobile Games, MMOs und Freizeitparks gehören, erzielte einen Umsatz von 32,9 Milliarden Yen, ein deutlicher Rückgang gegenüber 43,9 Milliarden Yen im Vorjahr. Der operative Gewinn sank um 17 Prozent auf 8,1 Milliarden Yen. Besonders im MMO-Sektor gingen sowohl Umsatz als auch Gewinn zurück, während der Mobilbereich leicht zulegte.

Insgesamt verkaufte Square Enix im Quartal 4,01 Millionen Spiele, was einem Rückgang von 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Börsenreaktion auf die Quartalszahlen bleibt abzuwarten, da die Veröffentlichung nach Handelsschluss erfolgte. Aktuell liegt der Aktienkurs bei rund 72,20 US-Dollar, was einem beeindruckenden Anstieg von fast 79 Prozent seit Jahresbeginn entspricht.

Mit Blick nach vorn steht Square Enix mitten in einem ehrgeizigen 36-monatigen Restrukturierungsplan, der unter dem Titel „Square Enix Reboots and Awakens“ firmiert. Ziel ist es, Entwicklungsprozesse zu straffen, den Fokus auf weniger, aber hochwertigere Spiele zu legen und die Multi-Plattform-Strategie auszubauen. Ein wichtiger Meilenstein wird das Ende des Exklusivdeals mit PlayStation sein, das voraussichtlich nach dem letzten Teil der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie eintritt.

Ob die aktuelle Strategie langfristig zu stabilem Wachstum führt, wird sich in den kommenden Geschäftsjahren zeigen. Für Anleger ist klar: Der kurzfristige Gewinnsprung ist ein positives Signal, doch die strukturellen Herausforderungen bleiben bestehen.