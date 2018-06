Back for Good ?

Zum ersten mal seit 2015 wird SQUARE ENIX dieses Jahr wieder eine E3 Pressekonferenz abhalten. Nachdem neue Szenen zu KINGDOM HEARTS 3 bereits gestern im Rahmen der MICROSOFT PK gezeigt wurden ist es wohl sehr wahrscheinlich dass SQUARE ENIX heute mehr über den lang ersehnten dritten Teil der Kingdom Hearts Reihe verraten wird der ja bereits bei der E3 2013 angeteasert wurde.

Die angekündigte Lokalisierung von DRAGON QUEST XI, dass erst letztes Jahr in Japan erschienen ist wird wohl Teil des RPG Teiles werden und natürlich hoffen Fans insgeheim auf Neuigkeiten zu FF7-Remake um das es in letzter Zeit leider sehr still geworden ist.

Für die gerechte Sache

JUST CAUSE 4 wurde erst vor wenigen Stunden im Rahmen der MICROSOFT Pressekonferenz angekündigt und wird somit ganz sicher Bestandteil der heutigen Präsentation sein.

Mit Sicherheit darf auch eine gewisse Lara Croft heute nicht fehlen. Den deren neues Abenteuer SHADOW OF THE TOMB RAIDER, dass bereits am 14.September für PS4, Xbox One und PC erscheinen wird hat bei der E3 mit ersten Gameplay Footage zu überzeugen gewusst.

Um 19:00 Ortszeit geht es mit der Pressekonferenz von SQUARE ENIX los. Natürlich halten wir euch über die neuesten Ankündigungen am laufenden.