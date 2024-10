Splatoon 3: Splatoween kehrt zurück

Fans von Splatoon 3 können sich auf die Rückkehr des Halloween-Splatfests Splatoween freuen, das einige kostenlose Belohnungen mit sich bringt. Obwohl es keine neuen Splatfests und große Inhaltsupdates mehr für den Titel gibt, werden einige bekannte Splatfests aus der Serie wiederholt. Kürzlich endete das Grand Festival, bei dem Team den Sieg errang. Wie bei den vorherigen Splatfests wird auch dieses wahrscheinlich in einem zukünftigen Splatoon-Spiel eine Rolle spielen. Obwohl es noch keine offiziellen Ankündigungen zu Splatoon 4 oder möglichen neuen Themen gibt. Jetzt feiert Nintendo Halloween mit einem Splatfest, das einige kostenlose kosmetische Belohnungen für die Spieler bereithält.

Das Splatoween-Thema lautet „Was wärst du in einer Fantasy-Welt?“ und die Spieler können zwischen den Teams Zauberer, Ritter und Ninja wählen. Zu den kostenlosen Kopfbedeckungen gehören der Kyonshi-Hut, die Li’l Devil Horns, die Hockey-Maske und die Anglerfisch-Maske, die ursprünglich exklusiv für das Halloween-Splatfest in Splatoon 2 erhältlich waren. Um diese Ausrüstung zu erhalten, müssen die Spieler lediglich den Newsfeed ihrer Switch-Konsole überprüfen, die Nachricht zu Splatoon 3 finden, in der die Ausrüstung angekündigt wird, und das Spiel über die Schaltfläche am Ende der Seite starten.

Macht euch bereit, für euren Fantasy-Liebling zu klecksen, denn Splatoween steht diesen Monat vor der Tür! #Splatoon3 pic.twitter.com/dLWjDGbtel — Nintendo DE (@NintendoDE) October 9, 2024

Endlich wieder Splatoween in Splatoon 3

Manche Spieler werden das Thema dieses Splatfests vielleicht nicht wiedererkennen, da es aus Splatoon 2 stammt. Das Event ist eine Wiederauflage des Halloween-Splatfests, bei dem Zauberer und Ritter gegeneinander antraten. Im ursprünglichen Splatfest gewannen die Zauberer. Für einige Spieler wird das Event durch die Neuauflage in Splatoon 3 neu sein. Die Hinzufügung eines dritten Teams bringt selbst für Kenner des Originals eine frische Abwechslung.

Zusätzlich zur Erneuerung des Themas werden die Spieler bei Splatoween in Splatoon 3 zum ersten Mal den Inkopolis-Platz besuchen können. Während des Halloween-Splatfests war bisher nur Splatsville und der Inkopolis-Platz zugänglich. Dieses Mal können die Spieler auch Perla und Marina sehen, die in speziellen Outfits auftreten. Um dies zu erleben, müssen sich die Spieler den Erweiterungspass für Splatoon 3 und den „Nebenmission“-DLC besorgen. Danach müssen sie lediglich zu einem Bahnhof gehen und den gewünschten Splatoon-2-Hub auswählen.

Das letzte Splatoween in Splatoon 3 fand 2023 statt.

