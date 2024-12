Splatoon 3: Rückkehr des Frosty Fests in 2025

Splatoon 3 hat angekündigt, dass das winterliche Splatfest-Event „Frosty Fest“ im nächsten Jahr zurückkehren wird und am 11. Januar beginnt. Diese Wiederholung des Frosty-Fest-Events wird auch kostenlose Belohnungen beinhalten, einschließlich solcher für Fans, die das Event zuvor verpasst haben. Es ist die zweite Wiederholung eines saisonalen Splatfest-Themas nach „Splatoween“ im Oktober dieses Jahres. Das große Splatoon-3-Fest markierte das Ende einer Ära, da der familienfreundliche Third-Person-Shooter von Nintendo keine regelmäßigen Updates mehr erhält. Das Spiel wird jedoch weiterhin mit Waffenanpassungen und saisonalen Events wie dem „Frosty Fest“ unterstützt. Während des saisonalen Splatfests wird die Hub-Welt des Spiels üblicherweise der jeweiligen Jahreszeit angepasst. Beim „Frosty Fest“ sind die Gebäude mit Schnee bedeckt und Festwagen schmücken „Splatsville“.

Das erste „Frosty Fest“ in Splatoon 3 fand Mitte Januar 2024 statt, und das Event 2025 wird zur gleichen Zeit stattfinden. Der offizielle Twitter-Account des Spiels hat das Thema des „Frosty Fest 2025“ bekannt gegeben, das vom 11. bis 13. Januar 2025 stattfinden wird. Anders als beim „Frosty Fest“ 2024, bei dem Spieler wählen konnten, mit wem sie die Feiertage verbringen möchten (Freunde, Familie oder allein), geht es beim „Frosty Fest“ 2025 darum, was den Spieler am glücklichsten macht. Passend zum Motto Feiertage/Neujahr, können die Spieler entscheiden, ob sie Geld, Erlebnisse oder Geschenke bevorzugen. „Shiver“ steht für Geld, „Fyre“ für Erlebnisse und „Big Man“ für Geschenke. Um die Rückkehr des „Frosty Fest“ zu feiern, können Fans über den Switch-News-Kanal einige kostenlose Kosmetika erhalten. Diese ermöglichen es den Fans, saisonale Kopfbedeckungen aus Splatoon 2 zu tragen, darunter die „Festtagshaube“, die „Neujahrsbrille DX“, das „verdrehte Stirnband“ und die „Aalkuchenmütze“.

Coole Splatoon 2-Ausrüstung feiert ihr Comeback, damit ihr euch im bevorstehenden FrostyFest in #Splatoon3 damit ausstatten könnt! Holt sie euch über „Splatoon 3 – Bericht aus dem Squid Research Lab“ im Neuigkeitenkanal auf eurer Nintendo Switch. pic.twitter.com/t3Owb0hIf8 — Nintendo DE (@NintendoDE) December 20, 2024

Splatoon 3 startet mit einem Splatfest in das neue Jahr

Dies ist die erste Gelegenheit, diese Kopfbedeckungen zu bekommen, falls das ursprüngliche „Frosty Fest“ Anfang des Jahres verpasst wurde. Während Splatoon 3 den Großteil seiner Unterstützung nach der Veröffentlichung erhalten hat, steht der Nachfolger, die Switch 2, am Horizont, obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde. Viele Fans spekulieren, dass Splatoon 4 bereits in der Entwicklung ist, besonders nach dem Abschluss des Grand Festival-Events Anfang des Jahres, das wahrscheinlich die Richtung des Nachfolgers beeinflussen wird. In der Zwischenzeit können Spieler weiterhin zu Splatoon 3 zurückkehren, um die verschiedenen saisonalen Splatfests nachzuholen, die sie möglicherweise verpasst haben.

