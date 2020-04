Spieletest: Bug Academy

Bug Academy ©Ultimate Games

Bug Academy ist ein mit allen Regeln der Physik spielendes, verrücktes Plattform-Abenteuer mit Puzzle-Elementen. Es wurde vom polnischen Indie-Entwickler Igrek Games entwickelt und ist nach einem Xbox One und Microsoft Windows Release am 23.03.2020 endlich auch für die Nintendo Switch durch Ultimate Games erschienen. Mit der Physik herumspielende Titel gibt es mittlerweile zuhauf. Deswegen versuchen wir die guten Titel ausfindig zu machen und haben Bug Academy für euch getestet.

Till the cows come home

Ein einzelnes Insekt, oder gar ein kompletter Schwarm fliegender Insekten, welche verschiedene Objekte transportieren. Viel klassische Story gibt es hier nicht zu erzählen. Wäre aber auch fehl am Platz, denn in Bug Academy hat man es salopp gesagt mit albernen, aber lieblichen Figuren und Objekten zu tun. Zum Beispiel müssen öfters ausgerissene Kühe von den gutherzigen Insekten in ihr Gehege zurückbefördert werden. Hier ist reiner Spielspaß das Thema.

No animals were harmed

Neben Kühen müssen sonst hier für Insekten typische Objekte wie Bauklötze, Kühlschränke oder gar Waschmaschinen herumgeführt werden. Zum Transport sind entweder Verstärkung in Form von mehreren Insekten oder beispielsweise auch Magnete als Hilfsmittel erlaubt. Das Spiel hat dennoch mehr zu bieten als nur Objekte von A nach B zu befördern. Bug Academy bietet uns genügend kreative Abwechslung, wie zum Beispiel Bilder zu malen oder einen Turm zu bauen, indem man verschiedene Objekte so hoch wie möglich aufeinander stapelt. Warum auch nicht? Ein besonderes Highlight ist der Kuh-Weitwurf. Ganz in klassischer Angry Birds Manier. Aber keine Sorge, es handelt sich hier nicht um Tierquälerei, denn die Kühe haben mächtig Spaß beim Fliegen.

Je nach Größe der zu befördernden Objekte steuert man ein oder mehrere Insekten, welchen man auf seinem Weg durch die lustigen Levels begegnet. Bei den Bugs handelt es sich nicht nur um Käfer, sondern auch um Bienen, Glühwürmchen oder andere Insekten. Jede Insektenspezies bringt auch eine andere Stärke mit, was zusätzliche Abwechslung bringt. Die Steuerung ist sehr präzise und die Umwelt in Bug Academy verhält sich ganz nach unseren physikalischen Gesetzen. Je nach Gewicht des Ballasts passt sich auch die Physik entsprechend an. Ganz besonders sind Objekte bei Kollisionen zu bewundern.

Übung macht den Meister

Wer Herausforderungen sucht, der wird hier bestens bedient. Manche Aufgaben haben es echt in sich und erfordern Übung. Wem das grad zu anstrengend ist und man sich nur Mal zwischendurch die Zeit vertreiben mag, für den stehen natürlich auch einfache Levels zur Verfügung. Leider gibt es nur einen Singleplayer-Modus, welcher dafür motivierend sein kann, da man sich Online mit den Ergebnissen, wie Speedruns und Punkten mit Insekten auf der ganzen Welt messen kann.

Schielende Kulleraugen

Die Levels sind sehr lustig kreiert worden. Neben den bereits gelobten physikalischen Gegebenheiten in Bug Academy sind die optischen Effekte wie das Zwischenspiel von Licht und Schatten sehr hervorzuheben. Beim Level und Charakterdesign selber hat man wohl mit einem Auge zu Little Big Planet oder zur jüngeren Yoshi Reihe wie Yoshi‘s Crafted World geschielt. Das ist auch wünschenswert, da man sich von solchen putzigen Designs nicht satt sehen kann. Oder wer könnte denn je zu solch schielenden Kulleraugen nein sagen?

Summ summ summ

Auch mit der Musik von Bug Academy hat man es geschafft, die Vibes der Albernheit perfekt einzufangen und wiederzugeben. Die catchy Grooves begleiten uns beim Transportieren von Kühen und lassen uns wie ein Metronom im Takt mit wippen. Also wem die Musik irgendwann auf die Nerven geht, der hat für das Level eindeutig zu lange gebraucht.

Fazit

Ein sehr liebevolles gestaltetes, Physik basiertes, kleines Puzzle-Spiel welches man aufgrund der kreativen Abwechlsung auch nach dem ersten Durchspielen, immer wieder spielen kann. Bug Academy ist vielleicht kein Pflichttitel, aber für einen niedrigen Preis kann man hier bedenkenlos die Insekten ins Haus holen und muss keine Kammerjäger rufen.

Test Wertung