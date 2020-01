Spiele ein Harry Potter-Rollenspiel mit dieser riesigen Minecraft-Karte

Harry Potter (C) Warner Bros.

Aus den Harry-Potter-Büchern und -Filmen geht ziemlich klar hervor, dass Hogwarts, wenn es echt wäre, riesig sein würde. Aber das hat Modder nicht davon abgehalten, die Schule der Hexerei und Zauberei als gigantische Karte in Minecraft nachzubauen – mit Quests, Rätseln, Handel und vielem mehr. Das Beste daran ist, dass es sehr bald veröffentlicht wird.

Die Modding-Gruppe Floo Network hat auf YouTube einen Gameplay-Trailer zu ihrer Kreation veröffentlicht, die Minecraft School of Witchcraft and Wizardry. Von der ikonischen großen Halle, in der Studenten und Kerzen über die Treppe schweben, über das Klassenzimmer „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ bis hin zu den Gewächshäusern der Kräuterkunde, die mit quietschenden Zungen besetzt sind, und Hagrids Hütte bis hin zur Kammer der Geheimnisse – fast an jedem denkbaren Ort in Hogwarts wurde im blockigen Stil des Sandkastenspiels nachgebildet.

Der Trailer zeigt, dass man in der Lage ist, Hogwarts mit Klassen, Quests und scheinbar vollständig interaktiven Rätseln zu besuchen und sogar „Geheimnisse und Mysterien“ aufzudecken. Außerdem kann man es alleine oder mit seinen Freunden erkunden.

Die Abenteuer enden jedoch nicht vor den Toren von Hogwarts – es gibt auch andere Orte aus dem Harry-Potter-Universum. Es gibt eine vollständige Winkelgasse, in die man gehen kann, um zu handeln, Hogsmeade, Weasleys Haus und vieles mehr.

Die Entwickler geben an, dass sie versuchen, die Map – die vollständig in Vanilla Minecraft erstellt wurde und daher keine Modifikationen erfordert – vor Ende dieses Monats zu veröffentlichen, obwohl noch kein genaues Veröffentlichungsdatum gibt.

Die Karte wird nach der Veröffentlichung kostenlos sein, aber Floo Network gibt an, “damit zu experimentieren, dass die Patreon-Unterstützer die aktuelle Version der Karte testen”. – Beeindruckend!

