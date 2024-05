Sony über PS5: “Bisher profitabelste Konsolen-Generation”

Aktuell spielen noch immer mehr Menschen auf einer PS4, als auf einer PS5, auch 42 Monate nach Release der aktuellen Sony PlayStation-Konsolen-Generation. Nun hat sich herauskristallisiert, dass die PlayStation 5 (PS5) die bisher profitabelste Konsolengeneration des Unternehmens ist. Diese Information stammt aus einer kürzlichen Präsentation (Englisch, als PDF), in der Sony seine Geschäftszahlen und Erfolge im Bereich Spiele und Netzwerkdienste vorstellte.

In den ersten vier Jahren hat die PS5-Generation bereits einen Umsatz von 106 Milliarden US-Dollar erzielt und liegt damit fast gleichauf mit den 107 Milliarden US-Dollar der gesamten PS4-Generation. Auch das Betriebsergebnis der PS5 hat das der PS4 übertroffen und erreicht nun 10 Milliarden US-Dollar.

Die Präsentation zeigte auch, dass PlayStation als Plattform monatlich 118 Millionen aktive Benutzer hat. Die meisten auf der PS4, gefolgt von der PS5 und PS3. Zudem wurden über 9.000 Spiele von mehr als 2.000 Publishern für die PS5 und PS4 veröffentlicht.

PlayStation 5 hochprofitabel: Corona sei dank!?

Die Covid19-Pandemie hat der Spielebranche einen enormen Boom beschert. Obwohl die Konsolenverkäufe während dieser Zeit nicht besonders stark stiegen, explodierten die Softwareverkäufe auf allen Plattformen. Jetzt, da die Produktionsbeschränkungen enden, steigen auch die Konsolenverkäufe wieder an.

In diesem Kontext ist es verständlich, dass Spiele heute teurer sind als je zuvor. Sony hat den Preis der PS5 erhöht, da sie die profitabelste Konsole des Unternehmens ist.

Die PlayStation 5 hat nicht nur finanziell Erfolg, sondern auch in Sachen Nutzerzahlen und Spielvielfalt viel für die PlayStation-Community getan. Die monatlich 118 Millionen aktiven Benutzer und die große Anzahl an veröffentlichten Spielen zeigen, dass die Gemeinschaft lebendig und aktiv ist. Dieser Erfolg kommt nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie stark die Nachfrage nach hochwertigen Spielerlebnissen in den letzten Jahren gestiegen ist. Die PS5 hat diese Nachfrage nicht nur erfüllt, sondern auch neue Maßstäbe gesetzt.

Insgesamt zeigt die Präsentation, dass Sony mit der PS5 einen großen Erfolg erzielt hat. Die Konsole hat sowohl finanziell als auch in Bezug auf die Nutzerzufriedenheit neue Höhen erreicht.