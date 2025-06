Sony spricht erstmals offiziell über PS6 und verrät Pläne für die Zukunft

Die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten, jetzt gibt es erstmals offizielle Hinweise zur PlayStation 6 direkt von Sony selbst. Im Rahmen einer neuen Geschäftspräsentation hat der Konzern bestätigt, dass die nächste Konsole zwar aktiv in Planung ist, gleichzeitig aber auch die PlayStation 5 langfristig unterstützt werden soll.

PlayStation-CEO Hideaki Nishino sprach in dem Vortrag von einem „Multi-Generationen-Ansatz“, der bewusst mit alten Mustern bricht. Der klassische Ablauf, eine neue Konsole erscheint, die alte verschwindet schnell in der Bedeutungslosigkeit, soll so nicht mehr gelten. Ähnliches haben wir allerdings schon bei der PS4 gesehen, die auch Jahre nach PS5-Release noch immer neue Spiele bekommt.

„Die PS6 ist ganz klar im Fokus unseres Teams“, so Nishino (via PlayStationLifeStyle.net). „Aber wir haben aus der aktuellen Generation gelernt: Auch Jahre nach dem Launch der PS5 ist das Engagement auf der PS4 bemerkenswert hoch. Diese Erfahrung prägt unsere Strategie für die Zukunft.“

Neue PS6-Inhalte, aber auch neue Wege für PS5-Spieler

Spannend: Sony will Spielern künftig neue Möglichkeiten bieten, Inhalte zu erleben, sowohl auf der kommenden PS6 als auch auf der aktuellen PS5. Was das konkret bedeutet, ließ Nishino offen, es könnte sich aber um Cross-Platform-Features, neue Dienste oder eine tiefere Verzahnung mit PSN handeln.

Auch Lynn Azar, SVP bei Sony Interactive Entertainment, stellte klar, dass es nicht mehr nur um klassische Hardware-Generationen geht: „Wir haben die traditionelle Zyklizität aufgebrochen. Unser Ökosystem erstreckt sich über PS4 und PS5 und diesen generationsübergreifenden Ansatz werden wir mit der PS6 fortführen.“

Wann erscheint die PlayStation 6?

Laut früheren offiziellen Dokumenten (u.a. aus der Auseinandersetzung mit der britischen Wettbewerbsbehörde CMA) wird die PS6 spätestens 2028 erwartet. Das aktuelle Statement bestätigt diesen Zeitrahmen indirekt, lässt aber weiterhin offen, ob Sony möglicherweise sogar früher in den Markt einsteigen könnte, abhängig davon, was Microsoft oder andere Wettbewerber planen.

Klar ist: Sony will seine Spielerschaft nicht mehr wie früher in klare Generationen trennen, sondern setzt auf ein vernetztes und dynamisch wachsendes System. Ein logischer Schritt in einer Zeit, in der Services wie PlayStation Plus, Cloud-Gaming und digitale Spielebibliotheken immer wichtiger werden.

Der neue „Multi-Generationen“-Plan zeigt deutlich, dass Sony für die Zukunft nicht mehr nur auf Hardware setzt, sondern auf ein stark vernetztes Plattform-Ökosystem. Die PS6 wird kommen. Das ist sicher. Doch anders als in der Vergangenheit soll die PS5 nicht einfach abgelöst werden, sondern weiterhin ein zentraler Bestandteil des PlayStation-Universums bleiben.