Sony setzt neue Regeln für PS5 Pro 30th Anniversary Edition-Vorbestellungen in Japan

Sony Japan hat neue Bedingungen für Käufer eingeführt, die ein PS5 Pro 30th Anniversary Edition-Bundle vorbestellen möchten. Diese Regelungen umfassen die Notwendigkeit eines PlayStation Network (PSN)-Kontos und eine Mindestanzahl an Spielstunden auf PlayStation-Konsolen.

Dieser Schritt zielt darauf ab, Scalper zu bekämpfen, insbesondere nach den enttäuschenden Erfahrungen mit der limitierten PS5 Pro Edition in anderen Regionen, wo sie stark überteuert verkauft wurde.

Die PS5 Pro selbst ist bereits eine Konsole für Enthusiasten, aber die 30th Anniversary Edition hebt dies mit einem klassischen, von der PS1 inspirierten Farbschema und passendem Zubehör wie einem Standard DualSense-Controller, DualSense Edge, einer Laufwerksabdeckung, einem vertikalen Ständer und einer Controller-Ladestation hervor. Mit nur 12.300 verfügbaren Exemplaren wird das Bundle zu einem echten Sammlerstück für die treuesten PlayStation-Fans.

Allerdings verlief der Vorbestellprozess in den USA und in Europa enttäuschend: Das Bundle war in Sekundenschnelle ausverkauft und Händler boten es sofort mit hohen Aufschlägen online an. Viele echte PlayStation-Fans waren verärgert über die mangelnden Beschränkungen, die es Händlern ermöglichten, die limitierte Edition aufzukaufen und weiterzuverkaufen. Offensichtlich hat Sony diese Kritik zur Kenntnis genommen und reagiert.

Keine Chance für Scalper

Für die Vorbestellungen in Japan müssen Käufer ein in Japan registriertes PSN-Konto vorweisen und zwischen dem 14. Februar 2014 und dem 19. September 2024 mindestens 30 Stunden Spielzeit auf einer PS4 oder PS5 haben, die mit diesem Konto verbunden ist. Diese Bedingungen sollen effektiv Schwarzhändler abwehren und sicherstellen, dass echte PlayStation-Fans eine faire Chance auf das Bundle haben. Da die Spielzeit nur bis zum 19. September gezählt wird, können Händler nicht einfach eine Konsole 30 Stunden lang eingeschaltet lassen, um die Anforderungen zu umgehen.

Trotz der positiven Reaktionen der japanischen Community wäre es wünschenswert, wenn Sony ähnliche Regelungen auch für die Vorbestellungen in den USA und Europa einführen würde. Viele hoffen, dass solche Anforderungen auch bei zukünftigen PlayStation-Konsolen und limitierten Editionen weltweit gelten werden.