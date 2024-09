PS5 Pro 30th Anniversary Edition: Vorbestellungen der Hardcore-Fans storniert

Die PlayStation-Fangemeinde steht Kopf. Einige Fans haben kürzlich bemerkt, dass ihre Vorbestellungen der begehrten PS5 Pro 30th Anniversary Edition einfach storniert wurden – ohne eine klare Erklärung. Aber was ist passiert? Und wie kannst du sicherstellen, dass dir nicht dasselbe passiert?

Gestern ging die PS5 Pro 30th Anniversary Edition auf „PlayStation Direct“ (PlayStation.com) in den Vorverkauf. Es war zu erwarten, dass dieser exklusive Verkauf ein großes Ereignis sein würde, denn Sony hat die Verfügbarkeit auf nur 12.300 Stück weltweit begrenzt. Doch anstatt Freude und Aufregung gab es für viele PlayStation-Fans nur Frust. Die Konsole war blitzschnell ausverkauft, und nun berichten mehrere Käufer, dass ihre Bestellungen kurzerhand storniert wurden. Warum?

Folge uns bei Google News

Auf der Plattform Reddit haben viele Käufer ihre Erlebnisse geteilt. Einige berichten, dass sie eine Stornierungs-E-Mail von Sony erhalten haben, in der behauptet wurde, dass die Zahlungsweise nicht funktionierte. Andere sahen in ihrem Konto den Vermerk „Stornierung wegen Betrugsverdacht“. Dies könnte darauf hindeuten, dass einige Banken große Transaktionen, wie den Kauf dieser teuren Sonderedition, als verdächtig einstufen und sie deshalb blockieren. Falls du zu den Glücklichen gehörst, die eine Vorbestellung ergattern konnten, solltest du daher in Erwägung ziehen, deinen Bankberater zu kontaktieren. So kannst du mögliche Zahlungsprobleme im Vorfeld klären.

PS5 Pro 30th Anniversary Edition: Hat Sony zu viele Bestellungen angenommen?

Es gibt auch die Möglichkeit, dass Sony schlichtweg mehr Bestellungen angenommen hat, als sie Konsolen liefern können. So absurd es klingt, kommt dies tatsächlich häufiger vor, als man denkt. Einige Händler unterschätzen die Nachfrage oder haben technische Probleme bei der Verwaltung der Bestellmengen. Falls Sony tatsächlich mehr Bestellungen als Konsolen hat, könnten weitere Stornierungen folgen.

Eine große Frage, die sich viele stellen: Warum hat Sony diese Sonderedition auf nur 12.300 Einheiten begrenzt? Diese Limitierung sorgt für riesige Enttäuschungen, da die Mehrheit der Fans leer ausgeht. Vielleicht hofft Sony, dass diese Exklusivität die Konsole noch begehrenswerter macht. Doch genau diese Strategie bringt auch Probleme mit sich. Viele Fans sind frustriert und die Stornierungen machen das Ganze nur noch schlimmer.

Immerhin hat die PS5 Pro 30th Anniversary Edition u.a. auf Ebay bereits einen Preis für über 5.000 US-Dollar erreicht! Und das für die Bestätigung, dass man eine Konsole erhält. Das Schlimme daran: Bei den Kleinanzeigen handelt es sich bereits um abgeschlossene Verkäufe.

Der Hype scheint jedoch noch nicht erreicht zu sein. Die Preise werden wohl noch weiter steigen.

Was kannst du machen, wenn deine Vorbestellung storniert wurde?

Wenn deine Bestellung storniert wurde, gibt es leider keine Möglichkeit, eine neue Konsole zu bestellen, da sie bereits ausverkauft ist. Du könntest versuchen, den PlayStation-Support zu kontaktieren, aber bisher berichten Nutzer, dass sie dort keine hilfreichen Antworten erhalten haben. Es bleibt nur die Hoffnung, dass Sony in Zukunft weitere Exemplare auf den Markt bringt – doch bisher gibt es dazu keine Ankündigung.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Falls du also eine Vorbestellung hast, prüfe lieber deine Zahlungsweise und kontaktiere im Zweifelsfall deine Bank. So vermeidest du unangenehme Überraschungen und hast vielleicht die Chance, eine der heiß begehrten Konsolen in den Händen zu halten.

Die PS5 Pro 30th Anniversary Edition hätte ein Triumph für PlayStation-Fans werden können. Doch durch Stornierungen und die extrem begrenzte Stückzahl bleibt bei vielen Frust statt Freude.