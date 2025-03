Sony-Patent: Kommt der erste PlayStation-Controller mit Solaraufladung?

Ein neues Sony-Patent („OPERATION DEVICE“) deutet darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise an einem PlayStation-Controller mit Solaraufladung arbeitet. Sollte sich dieses Konzept tatsächlich durchsetzen, könnte das lästige Aufladen während längerer Gaming-Sessions künftig überflüssig werden.

Seit der Einführung der PS5 im November 2020 begleitet der DualSense-Controller Sonys aktuelle Konsolengeneration. Mit haptischem Feedback, adaptiven Triggern und Bewegungssteuerung bietet er einige innovative Features. Doch ein häufig kritisierter Punkt bleibt die begrenzte Akkulaufzeit.

Laut einem Bericht von Tech4Gamers.com beschreibt das Patent ein neues Controller-Design, das mithilfe von „photovoltaischen Elementen“ Sonnenlicht zur Energiegewinnung nutzen könnte. In den zugehörigen Diagrammen ist ein DualSense-ähnliches Design zu sehen, was darauf hindeutet, dass Sony mit der Idee experimentiert, die Akkulaufzeit durch Solarenergie zu verbessern.

Darüber hinaus behauptet Sony, dass diese Controller keine externe Stromquelle benötigen, da das herkömmliche Ladesystem nicht erforderlich ist. Ob das Licht vom Fernseher reichen wird?

Wird der PlayStation-Controller bald mit Licht aufgeladen?

Offiziell hat Sony noch keinen solarbetriebenen Controller angekündigt, weshalb das Patent mit Vorsicht zu genießen ist.

Unternehmen wie Sony sichern sich Patente für neue Technologien, von denen einige nie realisiert werden oder später in abgewandelter Form erscheinen. Ob ein Controllerladen mit Sonnenlicht sinnvoll ist? Viele Gamer müssten dazu auch das Sonnenlicht in ihren Gamingraum hineinlassen. Die Idee das ich meinen PlayStation-Controller auf die sonnige Terrasse lege? Ich weiß noch nicht so recht was ich davon halten würde.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Sony mit neuen Controller-Features experimentiert. Das japanische Unternehmen hat sogar kugelförmige Controller patentiert. Das ist mittlerweile auch schon einige Zeit her, bis jetzt ist der Kugel-Controller auch noch nicht am Markt.

Ob und wann Sony einen Solar-Controller oder andere neue Features offiziell ankündigt, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Sony arbeitet kontinuierlich an neuen Ideen, um das PlayStation-Erlebnis weiter zu verbessern.