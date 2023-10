Sony patentiert kugelförmigen Controller

Playstation Fakten

Sony meldet Patente für einen neuen, kugelförmigen Controller an, der dem VR-Gaming eine neue Ebene der Emotion verleihen könnte.

In den letzten Jahren hat Sony mehrere solcher Patente eingereicht, die auf interessante neue Funktionen für die PlayStation 5 oder eine künftige Spielkonsole hindeuten. Dazu gehören neue Systeme, die die Augenbewegungen des Spielers verfolgen und Reaktionen im Spiel liefern oder sogar Gerüche zum Spielerlebnis hinzufügen können, wie die alten Smell-O-Vision-Systeme. Andere Sony-Patente deuten darauf hin, dass das Unternehmen an verbesserten Kindersicherungen oder Gameplay-Roulette-Systemen arbeitet.

Sony arbeitet weiterhin an der Verbesserung des DualSense-Controllers der PlayStation 5, der für sein innovatives haptisches Feedback gelobt wurde, das das Gameplay verbessert. Zu den neuen Patenten im Zusammenhang mit DualSense gehören eine Version mit Steckplätzen für Ohrhörer sowie ein abnehmbares Touchscreen-Peripheriegerät, das als Alternative zum kürzlich angekündigten PlayStation Portal Remote Player das Streamen von Inhalten abseits des Fernsehers ermöglichen könnte. Sony bietet den Spielern auch zugänglichere Optionen wie den modularen PS5 Access-Controller, der am 6. Dezember auf den Markt kommen soll.

Vor kurzem hat Sony zwei neue Controller-Patente eingereicht, in denen Ideen für einen verformbaren, kugelförmigen Controller beschrieben werden. Laut den beiden Patentdokumenten können Spieler diesen Controller zusammendrücken, um Eingaben auszulösen, was wiederum ein genaueres Hand-Tracking in VR-Titeln ermöglichen könnte. Darüber hinaus könnten die Spieler zwei kugelförmige Controller verwenden, die mit einem “hohlen Schaft” verbunden sind, mit dem unter anderem das Halten und Abfeuern einer Waffe im Spiel simuliert werden kann.

Wie bei den meisten Patentanmeldungen befindet sich auch dieser neue kugelförmige Sony-Controller wahrscheinlich noch in einem frühen Planungsstadium – vorausgesetzt, er erblickt überhaupt das Licht der Welt. Wenn er jedoch erfolgreich produziert wird, könnte er VR-Titeln eine neue Ebene der Immersion verleihen. Due Form und Funktionen könnten ihn für viele Dinge und Einsätze interessant machen. Doch das bleibt wie alle Patente erst einmal abzuwarten.