Sony prüft Comeback im Handheld-Markt

Sony könnte nach dem Erfolg des PlayStation Portal erneut in den Handheld-Markt einsteigen. Nachdem die PlayStation Vita im Jahr 2019 eingestellt wurde, hat sich Sony jahrelang vom Markt für tragbare Konsolen distanziert.

Doch angesichts des wachsenden Erfolgs von Handheld-Konsolen wie der Nintendo Switch und dem Steam Deck scheint Sony nun seine Strategie zu überdenken. Auch Hardwarehersteller wie Asus, MSI, Lenovo und andere haben den Trend aufgegriffen und versuchen, von Handhelds zu profitieren, und sogar der große Plattformanbieter Xbox soll angeblich an einer Handheld-Konsole arbeiten.

Der PlayStation Portal, der 2023 veröffentlicht wurde, ist zwar kein eigenständiges Gerät, sondern ein Zubehör für die PS5, doch er hat bewiesen, dass eine starke Nachfrage nach PlayStation-Handhelds besteht. Dieser Erfolg könnte Sony dazu bewegen, in Zukunft eine neue tragbare Konsole zu entwickeln.

Laut dem vertrauenswürdigen Brancheninsider Tom Henderson beobachtet Sony den aktuellen Handheld-Markt sehr genau, insbesondere nach dem unerwarteten Erfolg des PlayStation Portal. Gerüchte über eine mögliche neue PlayStation-Handheld-Konsole kursieren bereits. Es wird spekuliert, dass dieses Gerät PS4-Spiele nativ und einige PS5-Titel über Patches abspielen könnte. Zudem könnte es das Cloud-Streaming der PS5 für PS Plus Premium-Abonnenten unterstützen.

The PlayStation Portal was very successful and they are paying very close attention to the current handheld market 🙂

