PlayStation Portal: Cloud Streaming Beta erhält weitere Games

Seit der PlayStation Vita ist einiges an Zeit vergangen und einen richtigen PlayStation Handheld hat Sony seitdem aufgegeben. Mit dem Hype der Nintendo Switch stieg das Interesse aller Mitbewerber, so brachte Sony das PlayStation Portal auf dem Markt. Kein richtiger Handheld, aber bald. Dank „Cloud Streaming Beta“ kannst du mit dem PlayStation Portal unterwegs auch spielen, solange das Internet gut genug ist.

Sony hat eine erste Liste von Spielen für das Cloud-Gaming über die PlayStation Portal veröffentlicht. Dazu gehören beliebte Titel wie Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök und Spider-Man: Miles Morales. Auch Klassiker wie The Last of Us Part II und Uncharted 4 sind dabei. Die Auswahl wird regelmäßig erweitert, sodass du immer etwas Neues entdecken kannst

Werbung

Mittlerweile sind es über 200 Spiele, die derzeit über PlayStation Portal Cloud Streaming Beta verfügbar sind! Im Reddit-Forum hat sich jemand namens „Tnsol“ die Aufgabe gemacht alle Spiele in eine Google Doc einzuarbeiten. Neben den Angaben zu Genre und Release-Jahr gibt es auch die Metacritic-Bewertung einzusehen.

Wie funktioniert das Cloud-Gaming?

Mit der PlayStation Portal kannst du Spiele direkt aus der Cloud streamen, ohne sie auf deine PS5 herunterzuladen. Alles, was du brauchst, ist eine stabile Internetverbindung. Dadurch wird dein Gaming-Erlebnis flexibler denn je. Egal, ob du auf der Couch oder unterwegs bist.

Das Handheld punktet vor allem durch seine Mobilität. Du musst dich nicht mehr auf deinen Fernseher beschränken, sondern kannst überall spielen, wo du Zugang zum Internet hast. Zusätzlich bietet die Integration von Cloud-Gaming die Möglichkeit, auch Spiele zu genießen, die nicht auf deiner PS5 installiert sind.

PlayStation Portal Cloud Streaming: Was kostet der Spaß?

Die PlayStation Portal ist bereits zu einem fairen Preis erhältlich. Zusätzlich benötigst du ein PlayStation Plus Premium-Abo, um Zugriff auf die Cloud-Gaming-Funktionen zu erhalten. Die Investition lohnt sich jedoch, wenn du viel unterwegs bist und trotzdem nicht auf dein Gaming verzichten möchtest.

Die Meinungen der PlayStation-Spieler sind bisher gemischt. Während viele die Flexibilität und Vielseitigkeit der PlayStation Portal loben, kritisieren andere die Abhängigkeit von einer stabilen Internetverbindung.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!