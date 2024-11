PS5 Handheld: Kommt bald die PlayStation für unterwegs?

Hast du dir schon mal gewünscht, deine PlayStation 5-Spiele überall spielen zu können – ob auf Reisen, im Zug oder einfach gemütlich auf der Couch? Die Antwort darauf könnte ein neuer PlayStation Handheld von Sony sein. Gerüchten zufolge arbeitet Sony an einem Handheld, das speziell für PS5-Spiele entwickelt wird. Doch was steckt hinter diesen Plänen, und was bedeutet das für dich als Gamer?

Laut Insidern (via Bloomberg, Artikel ist hinter einer Paywall) befindet sich Sony noch in den frühen Entwicklungsphasen. Das Ziel? Eine tragbare Konsole, die es dir ermöglicht, deine Lieblingsspiele aus der PS5-Welt auch unterwegs zu genießen. Sony will damit seine Community erweitern und gleichzeitig mit Nintendos erfolgreichem Switch konkurrieren. Bisher unterstützt der PlayStation Remote Player nur PS5-Spiele via Cloud.

Warum setzt Sony auf einen PS5 Handheld?

Die Gaming-Welt verändert sich. Immer mehr Gamer möchten flexibel sein und ihre Titel unabhängig von einem festen Standort erleben. Genau hier setzt Sony an: Mit einem PS5-kompatiblen Handheld will das Unternehmen die Nachfrage nach mobiler Unterhaltung bedienen. Eine tragbare Konsole könnte nicht nur bestehende Fans begeistern, sondern auch neue Zielgruppen ansprechen, die bisher nur Nintendo bedient.

Wann der PS5 Handheld kommt ist derzeit noch sehr ungewiss. Geduld ist gefragt! Insidern zufolge könnte es noch Jahre dauern, bis der neue PlayStation Handheld tatsächlich auf den Markt kommt. Es ist sogar möglich, dass Sony die Pläne komplett einstampft, falls sich die Entwicklung nicht als wirtschaftlich oder technisch sinnvoll erweist. Doch die Tatsache, dass Sony überhaupt an einem solchen Projekt arbeitet, zeigt, wie ernst sie den mobilen Gaming-Markt nehmen.

Auf Reddit.com gehen die Kommentare hoch. Viele PlayStation-Fans würden eine „Vita 2“ feiern. Es wird aber auch bezweifelt, dass irgendjemand „Nintendo vom Thron stoßen kann“, insbesondere dann, wenn die Nintendo Switch 2 im März 2025 auf den Markt kommt.

