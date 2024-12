PlayStation Portal: Sony kündigt neue Funktionen an

Die PlayStation Portal wird bald neue Funktionen erhalten, wie ein hochrangiger Sony-Mitarbeiter in einem Interview enthüllte. Er erläuterte auch, wie die PlayStation die Fähigkeit erlangte, als eigenständige Konsole zu fungieren. Zum ersten Jahrestag der PS-Konsole am 15. November 2024 wurde ursprünglich als PS5-Zubehör vermarktet, das Spiele von der Heimkonsole streamen konnte. Ende November 2024 führte Sony dann die Unterstützung für das Cloud-Streaming ein, sodass Spiele direkt auf dem PS-Portal ohne PS5 gespielt werden können. Hiromi Wakai, SIE VP of Product Management, erklärte in einem Interview mit Game File, dass die Möglichkeit des Cloud-Streamings schon früh in der Entwicklungsphase geplant war. Die letztliche Entscheidung, diese Funktion hinzuzufügen, wurde durch das Feedback der PS-Portal-Nutzer motiviert, die sich Cloud-Streaming-Unterstützung wünschten.

Wakai betonte, dass Sony sicherstellen wollte, von Anfang an die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Daher fehlten zum Start einige Funktionen, einschließlich der Unterstützung für Cloud-Gaming. Nun arbeitet Sony daran, die PlayStation Portal basierend auf Nutzerfeedback weiter zu optimieren und plant, nach dem Start weitere Funktionen hinzuzufügen. Die Cloud-Gaming-Unterstützung soll ebenfalls verbessert werden, da sie sich derzeit in der Beta-Phase befindet und nur mit 120 Titeln aus dem PS-Plus-Premium-Katalog kompatibel ist, was nur ein Bruchteil der PS5-Bibliothek ist. Wakais Versprechen neuer Funktionen deckt sich mit den Aussagen des PlayStation-Co-CEO Hideaki Nishino, der Anfang Dezember 2024 erklärte, dass Sony das PS-Portal weiter verbessern wolle. Circana schätzt, dass etwa 3 % der PS5-Besitzer in den USA die Konsole gekauft haben, was auf rund 650.000 Verkäufe in den ersten zehn Monaten nach der Markteinführung schließen lässt.

Werbung

The Cloud game streaming option has always been in our roadmap since the [PS Portal’s] early development stage.

Neue Funktionen für die PlayStation Portal in 2025

Selbst wenn das PS5-Zubehör weiterhin erfolgreich bleibt, ist ungewiss, ob Sony einen direkten Nachfolger entwickeln wird. Laut einem Bloomberg-Bericht von Ende November 2024 arbeitet PlayStation derzeit an einem neuen, eigenständigen Handheld-Gerät nach dem Vorbild der PS Vita, das PS5-Spiele unterstützen soll. Dieses neue Gerät würde wahrscheinlich die Hardware-Fähigkeiten für Cloud-Streaming mitbringen und könnte somit die PlayStation Portal ersetzen, falls es auf den Markt kommt.

Hier geht es zur neuesten Folge unseres Podcasts: Episode 35: Season Finale (2024).

Quelle: GameDev Reports

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!