So erklimmst du den Gipfel des Mount Yotei in Ghost of Yotei

In Ghost of Yotei erwartet dich eine emotionale Nebenquest: Atsu muss den Mount Yotei erklimmen, um die versteckten Charms ihrer Eltern zu verdienen. Dieser Guide zeigt dir den kompletten Weg – von der Anreise bis zu den versteckten Belohnungen am Gipfel.

Schritt 1: Anreise zum Mount Yotei Shrine

Um zum Mount Yotei Shrine zu gelangen, begib dich auf eine Reise in westlicher Richtung, die dich bis zum westlichen Ende des Yotei River führt.

Als hilfreiche Orientierungspunkte auf deinem Weg dienen das markante Dueling Tree und das gut erkennbare White Dye House. Von dort aus folgst du einem anspruchsvollen Parkour-Pfad, der dich über verschiedene Sprünge und durch Kletterpassagen führt.

Dieser Pfad endet schließlich vor einer Felswand. Dort findest du einen engen Höhleneingang, der sich in einem Spalt verbirgt. Um deinen Aufstieg zum Schrein zu beginnen, musst du diesen Spalt betreten und die Höhle betreten.

Schritt 2: Der Aufstieg zum Gipfel

Um den Gipfel zu erreichen, folgst du diesen Weg in drei klar gegliederten Abschnitten:

Im ersten Abschnitt, der von Seilrutschen und Brücken geprägt ist, ist es wichtig, dich konsequent links zu halten. Rutsche zunächst eine Felsrutsche hinab und greife am Ende das Seil, um sicher zu landen. An der darauf folgenden zerbrochenen Brücke wartet die nächste Herausforderung: Du musst die beiden links angebrachten Seile mit der R2-Taste nacheinander geschickt ergreifen, um die Lücke zu überqueren. Halte dich anschließend rechts, um eine Klippe zu erklimmen und eine kleine Hütte zu erreichen.

Der zweite Abschnitt beginnt nach der Hütte mit einer scheinbaren Sackgasse. Lasse dich nicht täuschen und halte dich erneut links. Dort siehst du einen Baum, der vor einer Klippe wächst. Springe auf diesen Baum und nutze ihn als Sprungbrett, um weiter nach oben zu gelangen.

Im dritten und letzten Abschnitt erwartet dich eine steile Steinrutsche mit einem Seil am Ende. Rutsche mutig hinab und greife das Seil im richtigen Moment. Folge dann dem Weg nach links, bewältige die letzten Kletterpassagen und du wirst den Gipfel erfolgreich erreichen.

Welche Belohnungen erhalte ich am Gipfel?

Nach dem anstrengenden Aufstieg warten am Gipfel des Mount Yotei Schreins mehrere einzigartige Belohnungen auf dich.

Deine erste Handlung am Schrein selbst sollte die Ausführung der „Respect“-Animation sein, durch die du die beiden Talismane Father’s Charm und Mother’s Charm erhältst. Anschließend ist es ratsam, den Gipfel weiter zu erkunden, anstatt sofort mit dem Baumstamm für den Abstieg zu interagieren. Wenn du weiter nach oben kletterst, findest du den Pillar of the Fallen, der dir die Starlight Abyss Skin freischaltet. Zudem solltest du die Mitte des Berges aufsuchen, wo du durch eine Rutschpassage den Altar of Reflection erreichst.

Ein hilfreicher Tipp ist es, nicht vorschnell mit dem Baumstamm neben dem Schrein zu interagieren, da dies deinen Abstieg einleitet. Nimm dir stattdessen Zeit, die Gipfelregion vollständig zu erkunden, um keine dieser wertvollen Belohnungen zu verpassen.

Was sollte ich noch beachten?

Um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, ist vor allem ein präzises Timing bei den Seilsprüngen entscheidend; nutze die R2-Taste also gezielt und nicht hastig. Sei zudem wachsam und prüfe vermeintliche Dead Ends genau, denn viele dieser scheinbaren Sackgassen verbergen in Wirklichkeit alternative Pfade, die zum Ziel führen.

Es lohnt sich, alle gefundenen Belohnungen gewissenhaft zu dokumentieren – dies ist ideal für deine persönliche Sammlung und ein umfassendes Fortschrittsarchiv. Über die rein materielle Beute hinaus bietet der Gipfel auch eine besondere emotionale Tiefe: Die Talismane „Father’s Charm“ und „Mother’s Charm“ sind nicht nur mächtige Gegenstände, sondern symbolisieren zutiefst Atsus Verbindung zu ihren Eltern. Dieser Moment stellt ein echtes Highlight der gesamten Geschichte dar und verleiht der physischen Eroberung des Berges eine bewegende, persönliche Bedeutung.

