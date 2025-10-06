Guide: Schnell Münzen farmen in Ghost of Yotei

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Münzen sind essenziell für Ausrüstungsverbesserungen, kosmetische Käufe und das Freischalten von besonderen Inhalten. Dieser Guide zeigt dir die besten Methoden, Orte und Strategien – perfekt für systematisches Farmen.

Was sind die besten Methoden zum Münzen-Farmen?

Methode Münzen pro Stunde (geschätzt) Schwierigkeit Besonderheiten Dämonenansturm (Dämonenrausch) 2.000–3.500 Mittel Belohnung nach jeder Wellenphase Schrein-Herausforderungen 1.500–2.000 Hoch Einmalige Belohnungen, teils versteckt Tägliche Aufgaben 1.000–1.800 Niedrig Rotieren täglich, oft leicht lösbar Gefährten & Beute-Routen 1.200–2.500 Mittel Kombinierbar mit Erkundung Schatzhöhlen 2.000+ Mittel Respawn alle 2 Stunden, ideal für Solo-Farmen

Methode 1: Dämonenansturm

Eine der effektivsten Möglichkeiten ist der Dämonenansturm (Dämonenrausch). In diesem zeitlich begrenzten Modus erhältst du nach jeder abgeschlossenen Welle eine Belohnung, wobei die Münzausbeute mit jeder Phase steigt. Um deinen Ertrag zu maximieren, solltest du Geistertalente wie „Gieriger Geist“ aktivieren, um Bonus-Drops zu erhalten, und im Team spielen, um die Wellen schneller zu bewältigen und somit mehr Phasen in kürzerer Zeit zu absolvieren.

Werbung

Methode 2: Schrein-Herausforderungen

Alternativ bieten sich die anspruchsvollen Schrein-Herausforderungen an. Bei der Erkundung von Schreinen wie dem am Berg Yotei, dem Flussschrein oder dem Waldschrein musst du dich in Parkour-Passagen beweisen und Elite-Gegner besiegen. Die Belohnung umfasst nicht nur eine einmalige, hohe Münzzahl, sondern oft auch kosmetische Items. Dies ist eine ideale Methode, um gleichzeitig auf Trophäen wie „Erbe“ hinzuarbeiten.

Methode 3: Tägliche Aufgaben

Für einen konstanten, zuverlässigen Zufluss solltest du stets deine täglichen Aufgaben erledigen. Diese rotierenden Aufträge, wie das Besiegen von 50 Dämonen oder das Nutzen von 3 Talismanen, sind meist leicht zu lösen und bieten einen schnellen Einstieg in deine Farming-Session direkt nach dem Login.

Methode 4: Gefährten & Beute-Routen

Eine dynamischere Methode ist das Nutzen von Gefährten und das Ablaufen von Beute-Routen. Indem du NPCs wie Rumi oder Mira rekrutierst, kannst du festgelegte Routen – startend beim Haus der weißen Farbe über den Duellbaum bis zum Flussschrein – effizient ablaufen. Ein Ramyeon-Talisman beschleunigt das Einsammeln der Beute erheblich.

Werbung

Methode 5: Schatzhöhlen

Schließlich sind die Schatzhöhlen eine hervorragende Solo-Option. Höhlen wie die Höhle der Echos oder der Versunkene Schrein enthalten Goldtruhen, die alle zwei Stunden respawnen. Indem du dir die Respawn-Zeiten notierst und einen regelmäßigen Zyklus aufbaust, kannst du hier dauerhaft hohe Erträge erzielen.

Zusammenfassung

Kombiniere Methoden wie den Dämonenrausch mit täglichen Aufgaben, um Erfahrung und Münzen parallel zu farmen. Dokumentiere deine Fortschritte und Respawn-Zyklen sorgfältig in deinem Archiv. Setze Gefährten taktisch ein, um Runs sicherer und effizienter zu gestalten. Vermeide jedoch sinnloses Überfarming, da die Münzen gecappt sind; konzentriere deine Bemühungen stets auf ein konkretes Upgrade-Ziel.

Wir haben noch weitere Guides in punkto Ghost of Yotei. Beispielsweise zeigen wir dir, wie man den Berg Yotei besteigen kann.

Hier geht es zu unserer Game Review vom Spiel.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung