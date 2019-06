Share on Facebook

Shenmue 3 wurde erneut verschoben. Schon wieder. Diesmal sind es jedoch nur ein paar Monate, da „das Spiel nur etwas verfeinert werden muss, bevor es wirklich fertig ist“.

Der Schöpfer der Serie, Yu Suzuki, und der Publisher, Deep Silver, haben ein Update für alle Kickstarter-Unterstützer des Spiels veröffentlicht, in dem bestätigt wird, dass das geplante Erscheinungsdatum von Shenmue 3 am 27. August 2019 auf den 19. November 2019 verschoben wurde. Also wirklich nur ein paar Tage mehr.

Sie versprechen, dass das Spiel „fast fertig“ ist und nur ein bisschen mehr Zeit benötigt, um „die wahre Shenmue-Erfahrung zu liefern, die Spieler auf der ganzen Welt verdienen!“ – Vielleicht sprechen sie hier von den etwas kargen Gesichtsbewegungen aus dem letzten Trailer.

Shenmue 3, das erstmals auf der E3 2015 vorgestellt wurde, war mit 6,3 Millionen US-Dollar das am meisten finanzierte Videospiel, das Kickstarter je hatte.

Das Warten auf Shenmue 3 hat zwar seit seiner Ankündigung lange gedauert, aber Fans der Serie hatten die Möglichkeit, die Originaltitel noch einmal abzuspielen, als Shenmue 1 und 2 letztes Jahr auf PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht wurden.

Der dritten Ableger, von vormals 17 geplanten Shenmue-Kapiteln, wird 18 Jahre nach Shenmue 2 erscheinen. Die Spielserie die das Genre „F.R.E.E.“, also den Vorgänger von Open World-Titeln, erfunden und eingeläutet hat ist nicht jedermanns Sache. Für Fans wird es ein wahr gewordener Traum werden.

Abgesehen von weiteren Verzögerungen in letzter Minute können Fans diesen „wahr gewordenen Traum“ in nur wenigen Monaten auf PlayStation 4 und Windows PC spielen.