Das Action-Adventure-RPG Shenmue 1+2 HD Remastered verkaufte sich nach Schätzungen von VGCharts rund 108.000 Mal im Einzelhandel weltweit.

Für die PlayStation 4-Version entfielen davon 81% und damit bleiben für die Xbox One 19%. Das Game-Bundle der Dreamcast-Klassiker verkauft sich in Europa 49.377 Mal (46%) und in den USA 39.117 Mal (36%).

Die meisten Einheiten in Europa verkaufte man übrigens in Großbritannien, schätzungsweise 10.162 Einheiten, vor Deutschland mit 6.950 verkauften Exemplaren.

Wie wir vor einigen Tagen berichtet haben wünschen sich viele Nintendo-Gamer Shenmue 1+2 HD auch für den Switch. Mal sehen wie diese Version angenommen wird.