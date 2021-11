Seriöse Online-Casinos in Österreich

Online-Casinos in Österreich, aber auch weltweit, werden von Jahr zu Jahr beliebter. Dies liegt daran, dass die Glücksspielindustrie nicht stillsteht. Ständig werden neue Casinos eröffnet, neue Spiele entwickelt, Technologien werden immer fortschrittlicher und die epidemiologische Situation in der Welt trägt auch dazu bei, dass Vorort-Casinos jetzt seltener besucht werden.

Spieler, die schon einige Zeit aktiv in den zahlreichen Online-Casinos zocken, sind der Meinung, dass das Angebot viel besser ist, als die der Vorort-Casinos. Aber das ist natürlich nicht nur der einzige Vorteil von Casinos Online. Schließlich sind Ihre Lieblings-Glücksspiele buchstäblich 24 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche verfügbar! Weiteres müssen Sie nicht aus dem Haus, wenn Sie spontan Lust haben, zu gambeln. Darüber hinaus bieten Internet-Casinos den Spielern großzügige Boni, eine intuitiven Benutzeroberfläche, viele Möglichkeiten zum Ein- und Auszahlen von Geldern, Support rund um die Uhr und vieles mehr. Durch diese vielen, vielen Vorteile wird das Onlinespielen immer interessanter.

Aber es gibt auch diejenigen, die Angst haben, online zu spielen. Verständlich! Denn es gibt in der virtuellen Welt auch einige Betrüger. Auch das Thema Sicherheit liegt uns immer am Herzen, aber es wurde in der Republik Österreich dafür gesorgt, dass alle Casinos streng durch das Bundesministerium für Finanzen (https://www.bmf.gv.at/) reguliert werden, was jegliches Schummeln praktisch ausschließt. Da auch in der Alpenrepublik die Nachfrage an Online-Casinos ständig wächst, gab es jetzt erste Schritte zur Legalisierung. Somit gibt es heute ein legales Casino – das Win2Day.

Österreicher haben jetzt also auch eine Möglichkeit, legal und sicher im Online-Casino zu zocken. Wichtig für die Regulierungsbehörde war es, dass dort nur zertifizierte Slots gibt und der Datenschutz gewährleistet wird. Der Autor des Portals OesterreichOnlineCasino.at, der Chefredakteur und ein Spieler mit viel Erfahrung, Philipp Ganster, hat uns erklärt, warum Österreich sich langsam für den Online-Casino Markt öffnet.

Warum ist das Win2Day Casino so beliebt geworden?

Zunächst einmal ist es normal und verständlich, dass die Österreicher gerne jenes Casino wählen, dass staatlich reguliert ist. Das Casino Win2Day erfüllt genau dieses Kriterium. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund. Dieses Internet-Casino konnte, nach dem es zertifiziert wurde, in kürzester Zeit seine User verdoppeln. Besonders gefreut haben sich die Spieler über Slots von GreenTube (Novomatic). Darunter findet man Spieleklassiker wie Book of Ra, Sizzling Hot, Lucky Ladys Charm und viele andere. Heute wächst die Win2Day Fanbase stetig weiter. Und das ist nicht überraschend. Dieses Casino hat alles, was man sich von einem idealen und seriösen Online-Casino erwartet.

Schauen Sie einfach bei der Seite vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Win2Day ist:

der einzige lizenzierte Online-Gaming Anbieter in Österreich ;

ein verantwortungsvolles und zuverlässiges Casino ;

eine große Auswahl an Glücksspielen ;

Lotterie;

Sportwetten;

einfache Bonusbedingungen;

profitable Werbeaktionen;

keine Probleme mit Zahlungen;

keine Gebühren;

freundlicher Kundenservice;

Live Casino.

Heute ist das AT Win2Day Casino das mit Abstand beste legale Online-Casino in Österreich, indem Sie auch legal Echtgeld ein und auszahlen können.

Warum ist ein Monopol in Österreich nicht gut für den Markt?

Win2Day ist zweifellos ein ausgezeichnetes Online-Casino und die große Anzahl seiner User ist eine klare Bestätigung dafür. Aber bisher ist es das einzige lizenzierte Casino in Österreich. Kann das wirklich gut sein, wenn es nur einen Platzhirsch gibt?

Philipp Ganster, der selbst umfangreiche Erfahrungen mit dem Spielen in verschiedenen Online-Casinos hat, half uns, dieses Problem zu analysieren. Seiner Meinung nach hat das Glücksspielmonopol nicht immer einen guten Einfluss auf den globalen Markt. Da es für das jeweilige Casino keine Konkurrenz gibt, stagniert oft die Entwicklung und die Technologie. Schließlich wollen Spieler immer neue und modernere Spiele ausprobieren (http://oesterreichonlinecasino.at/casino-spiele/). Und wenn das Casino diese nicht anbietet, werden die Zocker ein neues Casino suchen. Wenn Win2Day das Spieleangebot nicht erweitert und ständig aktualisiert, dann wird es nach einiger Zeit als veraltet und langweilig betrachtet werden. Das Resultat ist dann, dass die Spieler zu anderen Anbietern wechseln. Schon jetzt ist das Angebot der Slots bei Win2Day, im Vergleich zu einigen anderen Casinos weltweit, hinsichtlich der Vielfalt unterlegen. So fehlen dort beispielsweise moderne Slots und Anbieter. Weder Yggdrasil, NetEnt oder Microgaming können auf der Seite gezockt werden. Nur genau diese Anbieter sind zur Zeit bei allen Spielern sehr beliebt. Sie bieten moderne und spannende Slots mit einigen speziellen Features und sind technologisch die Spitzenreiter in diesem Bereich.

Wie sind die Wachstumsaussichten für den iGaming-Markt in Österreich?

Die Tatsache, dass es jetzt erstmals ein lizenziertes Online-Casino in Österreich gibt, ist schon mal ein großer Schritt für den heimischen Glücksspielmarkt. Daher sind die Perspektiven als positiv zu bewerten. Um wirklich wachsen zu können, müssen aber bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Zunächst müssen weitere Online-Casinos mit einer österreichischen Lizenz erlaubt werden. Ein gesunder Wettbewerb lockt mehr neue Spieler an und garantiert auch, dass die Technologie weiter entwickelt wird. Aber leider ist es bis jetzt noch immer ein Monopol. Philipp Ganster, der Experte rund um das Thema Online-Casinos, wies darauf hin, dass der Markt in letzter Zeit aufgrund der Maßnahmen der Regulierungsbehörde stagniert. Eine weitere Hürde ist, dass mittlerweile einige Zahlungsanbieter ihre Dienste nicht mehr zur Verfügung stellen wollen oder dürfen. So zwang die Regulierungsbehörde den Zahlungsanbieter Trustly, den österreichischen Markt zu verlassen. Somit ist es wirklich schwer, zu sagen, wie sich der Online-Casino Sektor in Österreich entwickeln wird. Jetzt heißt es erst mal, abwarten und Tee trinken. Wir werden sehen, wohin die Reise führt.

Wer ist Philipp Ganster und warum sollten Sie die Seite OesterreichOnlineCasino AT im Auge behalten?

Philipp Ganster begann seine Karriere als Online-Glücksspiel Experte, in dem er alle Informationen zusammen sammelte und seine Erfahrungen auf seinem Portal mit allen Spielern, egal ob erfahren oder nicht, teilt. Anfangs spielte er in allen möglichen Casinos, ohne zu wissen, welche wirklich legal und sicher waren. Allmählich wurde sein Interesse am Glücksspiel immer professioneller und dann kam ihm die Idee, dass er die Erfahrungen gerne teilen würde. Daraus entstand die Website OesterreichOnlineCasino.at (Stolzenthalergasse 22, 1080 Wien, Österreich, Telefon: +43 1 3067777), die heute eine Fundgrube an nützlichen Informationen für österreichische Online-Casino Fans ist. Schließlich können Sie dort echte Expertenbewertungen lesen, viel Interessantes und Neues über den Glücksspielmarkt erfahren, wichtige Regeln für profitables Online-Glücksspiel um echtes Geld lernen, die TOP Bewertung von Online-Casinos einsehen und viel viel mehr.

Eigentlich ist es unnötig zu erwähnen, dass dass die Auswahl an Online-Casinos für österreichische Spieler heute riesig ist und die Zahl der Casinos ständig wächst. Auch ein erfahrener Spieler kann sich in der großen Auswahl verlieren. Aber wir haben das Glück, jemanden wie Philipp Ganster zu haben, der uns die ganze harte Arbeit abgenommen hat. Lesen Sie seine Podcasts und Rezensionen unter oesterreichonlineCasino.buzzsprout.com und spielen Sie im Anschluss, ohne schlechtes Gewissen, auf einer seriösen Anbieterseite in unserer Top 10 Liste. Das Glück sei mit Ihnen!