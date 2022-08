Sega Mega Drive Mini 2 für Europa bestätigt

Im April 2018 kündigte Sega auf der hauseigenen FES den Sega Mega Drive/ Genesis Mini an. Sega eiferte damit dem einstigen Erzrivalen Nintendo nach, die zu diesem Zeitpunkt bereits Miniversionen ihres NES und SNES veröffentlicht hatten. Am 03. Juni 2022 veranstaltete Sega einen digitalen Showcase und nutze den Event, um das Mega Drive Mini 2 anzukündigen. Über eine Veröffentlichung in Europa war zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt. Zwar gab es immer wieder Updates, was die enthaltenen Spiele betrifft, jedoch keine Neuigkeiten zum europäischen Release. Das änderte sich am 19. August.

Sega Mega Drive Mini 2 erscheint am 27. Oktober

Sega kündigte heute in einem Tweet eine zeitgleiche Veröffentlichung für Europa und die Vereinigten Staaten an.

Welcome To The Next Level! MEGA happy to confirm Mega Drive Mini 2 (Europe) arrives on October 27th, same day as Genesis Mini 2 (NA)! Here's the full list of 60 (+1) games, including all-new ports, previously unreleased, and SEGA CD titles!#SEGA #GenesisMini2 #MegaDriveMini2 pic.twitter.com/bBuFCWO8Nm — SEGA (@SEGA) August 19, 2022

Die Bibliothek soll laut Trailer 60(+1) Spiele umfassen. Inklusive neuer Ports und nie veröffentlichten Raritäten. Selbst ein paar Sega CD Titel haben es auf die Konsole geschafft. Allerdings variiert die Auswahl der Spiele in den verschiedenen Regionen ein wenig. Spielende, die sich auf die westliche Mega Drive Mini 2 Version stürzen werden, kommen leider nicht in den Genuss, die JRPG Klassiker Lunar: The Silver Star, oder Lunar: Eternal Blue nachzuholen. Die Auswahl bietet dennoch trotzdem genug Abwechslung. Bleibt nur noch abzuwarten, ob es die tollen Erweiterungs-Gadgets wie die Mini Versionen des 32X und des Sega-CD in den jeweiligen Miniaturen diesmal in den Westen schaffen.

Hier ist noch eine komplette Auflistung aller Spiele des Mega Drive Mini 2 für den westlichen Markt:

Mega Drive / Genesis

After Burner 2

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike

Devi & Pii (unreleased)

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fantasy Zone (new port)

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force / Thunder Force IV

Midnight Resistance

The Ooze

Out Run

Out Runners

Phantasy Star II

Populous

Puyo Puyo Sun (new port)

Rainbow Islands Extra

Ranger X

The Revenge of Shinobi

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer 2

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

Space Harrier II (new port)

Spatter (unreleased)

Splatterhouse 2

Star Mobile (new port)

Streets of Rage 3

Super Hang On

Super Locomotive (new port)

Super Street Fighter II

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

Vectorman 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Mega CD / Sega CD

Ecco the Dolphin CD

Ecco: The Tides of Time CD

Final Fight CD

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

Night Trap

The Ninja Warriors

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

Das Mega Drive Mini 2 erscheint am 27. Oktober 2022.

