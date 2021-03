Sea of ​​Thieves erreicht nach 3 Jahren neuen Meilenstein: Spieler-Rekord!

Sea of Thieves - (C) Rare, Microsoft

Sea of Thieves hatte 2018 einen „felsigen Start“ und hatte mit hohen Wellen zu kämpfen. Das Piratenspiel konnte zu Beginn nur wenige Spieler überzeugen, aber an diesem Wochenende feiert das Live-Service-Spiel seinen dritten Geburtstag, mit einem neuen Rekord. Mittlerweile hat man den Meilenstein von 20 Millionen Spielern erreicht, die sich jemals in Sea of Thieves ausgetobt haben.

Im Juli 2020 konnte Sea of Thieves noch 15 Millionen Spieler ansprechen und zeigte im Laufe des letzten Jahres einen exponentiellen Anstieg an neuen Piraten auf See.

Dank des Steam-Release konnte wohl der neue Meilenstein von 20 Millionen Spielern erreicht werden.

Laut einem Xbox Wire-Beitrag, der die Jubiläumsfeier ausführlich beschreibt, ist für den Rest des Monats eine „Truhe voller Leckereien und Boni“ geplant. Sea of ​​Thieves-Spieler, die sich bis zum 25. März anmelden, können die „Prosperous Captain’s Sails“ erhalten, und Abonnenten des Xbox Game Pass können auch das Emote „Jump for Joy“ erhalten.

Das Piraten-Abenteuer wird an diesem Wochenende im Microsoft Store zu 50 Prozent reduziert, und das „Gold and Glory Weekend“-Event bietet Spielern zwischen dem 19. und 22. März doppeltes Gold und saisonales Ansehen.

Sea of ​​Thieves ist ab sofort für PC, Xbox One und Xbox Series X verfügbar.