SCORN: Rätsel Horrorspiel auf der PS5 gestartet

Dieser Trailer sieht wirklich cool aus und wie ein Spiel dass mir gefallen würde.

LONDON, 3. Oktober – Ab heute können sich Horror-Liebhaber auf der PS5 in die Tiefen des beliebten Rätselspiels SCORN verlieren. Dieses gruselige Adventure, entwickelt vom Entwicklungsstudio Ebb Software und herausgegeben von Kepler Interactive, hat bereits auf PC und Xbox mehr als 2 Millionen Spieler begeistert und hat Nominierungen für renommierte Preise wie The Game Awards und The Golden Joystick Awards erhalten.

Auf der PlayStation 5 beeindruckt SCORN mit einer 4K-Auflösung bei flüssigen 60 FPS. Aber es sind die DualSense-Features der Konsole, besonders das Haptic Feedback, die das Erlebnis noch immersiver machen. Spieler können förmlich spüren, wie sie in SCORNs desolater und unheimlich gestalteter Welt, voller Biomasse-Labyrinthe, abtauchen.

SCORN sieht auf der PS5 aus wie ein Kunstwerk!

Das Gameplay von SCORN ist eine Kombination aus faszinierendem Art-Style und Rätsel-Horror, in dem sich Spieler durch ein verstricktes Netz aus organischen Strukturen navigieren müssen. Mit den bereitgestellten organischen Werkzeugen können die Spieler die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln, neue Tools und Waffen finden und die rätselhafte Logik des Spiels meistern, um aus diesem gefängnisähnlichen Ort zu entkommen.

Für Sammler düsterer Kunstwerke steht eine physische Deluxe-Edition von SCORN für die PS5 und Xbox Series X|S zum Kauf bereit. Vertrieben von Maximum Games, enthält diese Edition das Spiel, ein limitiertes SteelBook®, den atmosphärischen Soundtrack und ein digitales Artbook. Sie ist auf der offiziellen Website erhältlich.

Mich persönlich erinnert der Kunst-Stil von SCORN sehr an die Arbeit von H.R. Giger, welcher maßgeblich für die Designs des Alien Franchise verantwortlich war. Seine düstere Kunst einer biomechanischen Horror-Dimension ist ein Stück Kunstgeschichte und vielleicht erinnert mich einfach alles düster-biomechanisch-alienartige immer an ihn. Aber eine Ähnlichkeit ist da.

Zum PS5 Start von SCORN wurde auch ein Launch-Trailer veröffentlicht, der bereits begeisterte Zuschauer gefunden hat und den man sich nicht entgehen lassen sollte.

SCORN ist nun auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (über Steam, Epic Games Store und GOG) verfügbar. Wer bereit ist für ein einzigartiges Horrorspiel-Erlebnis, sollte sich SCORN nicht entgehen lassen.