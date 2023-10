SCORN (PS5) – Game Review

Ein Kunstwerk von einem Rätselgame aber mehr als es sein sollte.

Die Spannung rund um SCORN, ein Spiel, das erstmals 2014 auf dem Radar erschien, war bei manchen Gamern spürbar. Mit mehreren Kickstarter-Kampagnen und zahlreichen Verzögerungen hatte es das Interesse vieler Spieler geweckt. Inspiriert von den Werken des Schweizer Künstlers H.R. Giger und des polnischen Künstlers Zdzisław Beksiński versprach Scorn ein visuell beeindruckendes und einzigartiges Erlebnis.

Die Story von SCORN: Eine kryptische Geschichte ohne Worte

SCORN erzählt seine Geschichte ohne explizite Exposition und überlässt es den Spielern, die Themen und Ereignisse des Spiels zu interpretieren. Dieser Ansatz kann faszinierend sein, da er persönliche Interpretationen ermöglicht, kann aber auch einige Spieler verwirrt zurücklassen. Die Erzählung des Spiels behandelt Themen wie Körperhorror, Leben und Tod, Sexualität und Krankheit, bleibt jedoch verschiedenen Interpretationen offen.

Und ich muss gestehen, dass es hier bei mir einen sehr seltenen Nerv trifft. Denn so sehr es mich teilweise ärgert, wenn ein Game mich komplett im Dunklen alleine stehen lässt. So spannend finde ich Spiele die komplett auf Text, Dialog oder irgendwelche Hinweise verzichten. Es ist ganz klar ein Rätselspiel für eher fortgeschrittene und geduldige Spieler:innen.

Die rätselhafte aber alptraumhafte Atmosphäre

SCORN glänzt in puncto Atmosphäre und Immersion. Der visuelle Stil des Spiels, stark beeinflusst von Giger und Beksiński, erschafft eine Welt, die zugleich verstörend und ehrfurchtgebietend ist. Ich hab es gestern Nacht alleine auf der Couch mit meinen Pulse 3D Kopfhöhrern gespielt. Und das kann ich euch wärmstens empfehlen, da das Sounddesign die unheimliche Stimmung perfekt ergänzt.

Vom Knarren der Schritte bis zu den unheilvollen Hintergrundgeräuschen hält Scorn euch während deiner Reise in Atem. Nicht so sehr wie ein Outlast oder auch so splatter Horror wie Dead by Daylight. Aber auf seiner ganz eigenen Ambiente Grusel-Ebene. Der Horror steckt für mich hier eindeutig in der Stimmung und nicht in irgendwelchen Jumpscares oder Hetzjagden.

SCORN ist eine Herausforderung im alten Stil

Das Game setzt auf einen altmodischen Ansatz beim Gaming, ohne Anleitung und mit komplexen Rätseln, die sowohl befriedigend als auch frustrierend sein können. Die Spielwelt ist labyrinthartig, und es ist leicht, sich zu verirren, was die Herausforderung erhöht.

Diese Schwierigkeitsstufe könnte jedoch einige Spieler abschrecken, da es keine optionalen Rätsel gibt und der Fortschritt von ihrer Lösung abhängt. Mir ist es in den Stunden durchaus passiert, dass ich nicht wusste wie es weiter gehen soll und mit einem abgetrennten Arm in der Hand erst mal ein Walkthrough öffnen musste. Um zu sehen dass ich etwas falsch gemacht habe.

Warum hat dieses Spiel Kämpfe?

SCORN versucht, Elemente des Ego-Shooter-Genres zu integrieren, aber diese Abschnitte wirken deplatziert und uninspiriert. Die Feinde sind wenig beeindruckend, und der Kampf passt nicht gut zur atmosphärischen Erkundung des Spiels. Die begrenzte Munition sorgt zwar für Spannung, kann jedoch die insgesamte Mittelmäßigkeit des Kampfs nicht wettmachen.

In einer Welt voller bizarrer und grotesker Kunst ist es enttäuschend, dass die Feinde wenig beeindruckend sind. Und ich hätte gut und gerne auch auf diese Elemente komplett verzichtet. Denn mit ein paar beklemmenden Fallen oder Rätseln die dich bei Fehlern das Leben kosten könnten, wäre die Stimmung viel besser untermalt gewesen.

SCORN ist Kurz und bittersüß

Ein großer Nachteil von SCORN ist seine Kürze. Das Spiel fühlt sich abgeschnitten an. Es endet quasi da, wo das Tempo gerade anfängt, an Fahrt aufzunehmen, und hinterlässt den Wunsch nach mehr. Mit einer Spielzeit von rund fünf Stunden hätte SCORN von zusätzlichem Inhalt profitieren können, um seine Welt und seine Lore auszuarbeiten.

Zu Gute halten kann man dem Game aber, dass es damit auch für Spieler:innen interessant sein kann. Welche jetzt nicht zwingend Zeit haben für ein gewaltiges 60 Stunden Horror Epos. Sondern sich gerne durch ein kurzes aber intensives Erlebnis knobeln wollen.

Fazit zu SCORN (PS5)

SCORN ist ein Spiel, das sich in der Mitte ansiedelt. Obwohl es seine Mängel hat, darunter der mangelhafte Kampf und die kurze Spielzeit, machen seine atmosphärische Immersion, faszinierende Rätsel und ein einzigartiger visueller Stil es für Spieler, die diese Art von Kunst und Erfahrung schätzen, absolut empfehlenswert. Es wird nicht allen gefallen (no way!), aber für diejenigen, die bereit sind, in seine rätselhafte Welt einzutauchen, bietet SCORN eine denkwürdige und Gehirnzellen fordernde Reise. Letztendlich hängt es davon ab, ob du eine Vorliebe für diese spezielle Art von Seltsamkeit und eine Toleranz für seine Mängel hast, ob du die Tiefen von SCORN erkunden möchtest.

Ich für meinen Teil fand es alleine schon wegen des optischen und akustischen Erlebnisses eine genial investierte Zeit. Und die Rätsel haben mich teilweise wirklich weit mehr gefordert als ich erwartet hatte. Auch wenn es zeitweilen etwas an meinem Frust genagt hatte, dass ich ganze Passagen wiederholen musste.

Review Wertung