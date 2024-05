Rockstar-Mitbegründer arbeitet an einer “GTA-Alternative”?!

Eine kürzlich veröffentlichte Stellenausschreibung von Absurd Ventures, dem neuen Studio von Dan Houser, einem Mitbegründer von Rockstar Games, deutet darauf hin, dass sie an einem großen Open-World-Spiel ála GTA arbeiten. Houser hat Absurd Ventures im Jahr 2023 gegründet, nachdem er Rockstar Games verlassen hat. Viele haben sich gefragt, wie sein erstes eigenes Spiel aussehen wird. Nun deutet alles auf eine GTA Alternative hin.

Bereits im Jahr 2020 hat Dan Houser Rockstar Games verlassen. Dort hat er mitgewirkt an Spielen wie Grand Theft Auto (GTA) und Red Dead Redemption. Das hat ihm viel Anerkennung eingebracht. Als er ging, haben viele sich gefragt, was als nächstes kommt. Dann hat er Absurd Ventures gegründet und ist damit ein neues Abenteuer eingegangen.

Woran arbeitet der ehemalige Rockstar Games-Mitbegründer Dan Houser?

Es sieht so aus, als würde Absurd Ventures an einem großen Action-Abenteuer-Spiel arbeiten. Das steht in einer Stellenanzeige für eine Führungsposition des Studios. Ein früherer Beitrag von Michael Unsworth, dem Leiter für Geschichten und Kreativmanagement bei Absurd Ventures, hat bestätigt, dass es sich um ein großes Projekt handelt. Sie suchen nach jemandem, der sich mit Nahkampf, Schießen und anderen Arten von Action auskennt. Eigentlich hört sich das nach einem GTA-Gegenstück an. Oder nicht?

Es wird sogar überlegt, ob das Spiel einen Mehrspieler-Modus haben soll. Das steht auch in der Stellenanzeige. Bisher hat Absurd Ventures schon zwei Projekte veröffentlicht: einen Comic und eine Hörspielserie. Die haben aber nichts mit dem neuen Videospiel zu tun.

Dan Houser hat viele erfolgreiche Spiele gemacht. Auch wenn sein neues Projekt ähnlich sein wird, zeigt es, dass er und sein Team weiterhin gute Spiele machen wollen. Es ist noch nicht bekannt, wer das Spiel finanziert. Aber mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung werden sie sicher Geld finden können.

GTA 6 soll die nächsten 2 Jahre erscheinen

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Rockstar Games seine Mitarbeiter zurück ins Büro holt. Der Grund ist offensichtlich: der anstehende Release-Termin von Grand Theft Auto 6. Bisher ist kein genaues Datum bekannt. Insider gehen davon aus, dass der Xbox Series X/S- und PlayStation 5-Release irgendwann Anfang 2026 stattfinden wird.

Für PC-Spieler bedeutet das nichts Gutes! Die Veröffentlichung von GTA 6 für PC könnte somit gar erst Ende 2027 oder Anfang bis Mitte 2028 stattfinden!

Die GTA Alternative von Dan Houser, sollte es tatsächlich eine werden, dürfte wohl noch später erscheinen. Das Spiel befindet sich – wenn überhaupt – gar erst in Vorproduktion!